El Barça i el Kiel repetiran el duel de quarts de final

El clàssic de l'handbol europeu entre el Barça Lassa i el Kiel es repetirà per enèsima vegada per dirimir una de les quatre places de la final a quatre de Colònia (3 i 4 de juny). El conjunt d'Alfred Gislasson va superar ahir el Rhein-Neckar (24-26) en la tornada dels vuitens de final i va remuntar l'únic gol de desavantatge que arrossegava del partit d'anada (24-25). El Barça i el Kiel, doncs, repetiran els quarts de final del curs passat, en què el conjunt alemany va deixar fora de combat l'equip de Xavi Pascual després de vèncer a l'Sparkassen Arena (29-24) i perdre al Palau Blaugrana de només tres gols (33-30). Com el curs passat, l'anada es jugarà a Kiel (23 d'abril) i la tornada, a Barcelona (29 d'abril). Aquesta temporada ja s'han vist les cares en els dos partits de la fase de grups, i tots dos s'han resolt amb resultats molt ajustats: 26-25 al Palau i 27-27 a l'Sparkassen Arena.

Després d'una lligueta espectacular, en què va acabar líder i va accedir directe als quarts de final, el Barça està preparat per al nou repte. El Kiel, en canvi, va completar una fase de grups molt discreta –cinc victòries, dos empats i set derrotes–, però ahir va demostrar una vegada més que mai se'l pot donar per mort. De fet, és l'equip que més vegades ha disputat la final a quatre, amb sis participacions en set edicions. L'única absència va ser el 2011, quan el Barça el va eliminar en una altra ocasió en què els destins dels dos equips es van creuar. Com el conjunt català, les zebres passen una etapa de renovació amb joves valors com ara Bylik i Nilsson, que s'afegeixen a una primera línia de molts quirats amb Duvnjak, Weinhold i Vujin. El pes de la porteria, amb Landin i Wolff, és brutal. En la segona línia destaquen els pivots Toft Hansen, en tasques defensives, i Wiencek, i els extrems Dahmke i Ekberg.