El tècnic del Barça Lassa, Xavi Pascual, va valorar ahir l'enfrontament de quarts de final de la lliga de campions contra el Kiel en la roda de premsa prèvia al partit de lliga a la pista del Villa de Aranda d'avui (17 h). Va deixar clar que no es veu amb més possibilitats que el rival: “No em veig favorit; és complicat per a nosaltres, però també per a ells, ho donarem tot.” Com el curs passat, l'anada es jugarà a Kiel (23 d'abril) i la tornada a Barcelona (29 d'abril). “Després del PSG és la millor plantilla que hi ha, tenen un arsenal increïble de jugadors que et poden fer gol en qualsevol acció”, hi va afegir.

Abans de la cita continental, els catalans intentaran ampliar la ratxa victoriosa en l'Asobal, i avui podrien celebrar el triomf número 114.