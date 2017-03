Guanyar, resar i somiar

Copa EHF - Grup 4

6a jornada

Midtjylland - Fraikin Granollers

16 h

Göppingen - Porto

19.30 h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Göppingen 10

5 5 0 0 151 127

Fraikin 4

5 2 0 3 144 141

Porto 4

5 2 0 3 131 140

Midtjylland 2

5 1 0 4 131 149

El Fraikin Granollers no vol deixar de somiar. Ni de creure-hi. La missió d'assolir un dels bitllets per als quarts de final de la segona competició europea en importància, la copa EHF, s'ha anat difuminant per al conjunt vallesà en aquesta fase de classificació, ja que ha deixat escapar victòries que tenia a l'abast. Avui, doncs, a Herning (Dinamarca) es veu obligat a vèncer el Midtjylland (16 h), cuer del grup, per esgotar les remotes possibilitats que té d'entrar en el selecte grup dels vuit millors per culpa d'una lapidària derrota la setmana passada al Palau d'Esports contra l'intractable Göppingen.

Els homes de Carlos Viver han demostrat que saben patir i que s'envalenteixen davant les adversitats. Ara, però, la fortuna no és a les seves mans. Són segons de grup, els pitjors segons dels quatre grups, fet que els deixa virtualment fora de la classificació amb els seus únics 4 punts i un trist average de +3. Els vallesans, a banda que hauran de desfer-se dels danesos amb un resultat ampli, hauran d'esperar després que, en el grup A, el Füchse Berlín, primer i ja matemàticament classificat, derroti el Saint-Raphaël, segon classificat amb 6 punts i 9 d'average, o que, en el grup D, el Melsungen, segon amb 6 punts i +14 gols d'average i l'Anaitasuna, tercer amb 6 punts i +1 gol d'average, caiguin contra el cuer, el Cocks, i el líder, el Benfica, respectivament. Tot molt rocambolesc, però cal somiar.

La història per als de Granollers, a més, no està de la seva banda. Fa exactament dos anys, el Fraikin va caure en l'EHF en la mateixa fase de grups seguint una partitura idèntica a la d'enguany: sense dependre de si mateix i esperant el miracle d'alguna ventafocs l'última jornada. Malauradament, guanyar el Sant Petersburg va ser insuficient i van quedar a les portes d'infiltrar-se en els quarts de final. En definitiva, avui, un déjà-vu. Per contra, tenen la recepta del curs passat, quan van aconseguir classificar-se per a la final a quatre de la competició, en què van perdre en les semifinals contra el Nantes per la mínima.

El tècnic dels vallesans, Carlos Viver, té clar que, abans de creuar els dits i pregar per la carambola d'encreuaments, afronten un “partit que no serà gens fàcil”, ja que els danesos, ja sense cap possibilitat, voldran tancar el seu periple europeu amb bones sensacions davant la seva afició. “Quan van venir al Palau vam poder veure el seu enorme potencial”, va recordar Viver, que, prudent i cautelós, va recordar que abans de resar i somiar en el miracle, tenen entre cella i cella certificar el triomf a Dinamarca.