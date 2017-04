“El partit contra l'Inter l'explicaré als meus fills”

Dyego Zuffo (Palmitos, Brasil, 5 d'agost del 1989) és un noi reservat i tranquil, de poques paraules, però un pòquer de gols contra el totpoderós Movistar Inter fa que es deixi anar un xic més que de costum. Somriu i recorda el partit de dimecres. “El millor”, diu, des que vesteix la samarreta d'un Barça que anhela una ensopegada dels madrilenys en les quatre jornades de lliga que falten per acabar líders de la lliga regular.

No ha passat ni una setmana del seu recital contra l'Inter i avui (12.30 h) se la tornen a jugar a Santiago.

És vital si volem seguir aspirant al primer lloc. Posar pressió a l'Inter, que també juga aquesta tarda i esperar. A més, serà molt complicat perquè hi ha més gent a la infermeria. Recuperem Marc Tolrà, que torna després d'estar sancionat, i Bateria, que encara no està del tot recuperat de la lesió i no jugarà gaire, però perdem Joselito i Ferrão, que es van fer mal dimecres contra l'Inter. Cal guanyar com sigui. Després hi ha aturada i podrem recuperar gent.

Hi creuen?

Hem de ser realistes. És complicat però pot passar. Hem de fer la feina i esperar.

Van enviar un missatge a Madrid l'altre dia?

Sí. Els vam demostrar que els podem guanyar a casa i a fora com vam fer a Torrejón. Estem allà tot i les dificultats. I pensem lluitar pel títol. Seria una magnífica manera de tancar un any molt complicat. Ningú es queixa i tothom treballa tot i els entrebancs que hem tingut. Tenim un futur molt bo.

Està en un núvol després de la victòria de l'altre dia?

Estic content per mi però sobretot per l'equip, que va fer un partit magnífic. Ens vam poder sobreposar a les adversitats, el joc que vam fer, el Palau va xalar de valent... Va ser un tot.

S'esperaven una versió de l'Inter una mica millor?

Ells no van fer un mal partit però crec que nosaltres vam estar impecables. Ells tenen una plantilla excepcional, van deixar dos jugadors importantíssims a casa i nosaltres, en quadre, vam donar la cara i vam jugar molt bé.

En quin moment va pensar “ja ho tenim”?

Crec que quan vaig marcar el sisè llavors vam veure-ho molt clar. Fins i tot ens podíem relaxar i gaudir del que havíem aconseguit però quan marca Ricardinho, tot i anar 5-2, se'ns va disparar l'alarma perquè no els pots donar mai per morts. Si t'equivoques ho pagues molt car contra ells. I ja ens ha passat alguna altra jornada que no hem tancat els partits.

L'aturada del penal de Juanjo va ser clau però l'estratègia també. Els va donar tres gols.

Ho treballem molt i el mister ja va reiterar durant la xerrada d'abans del partit que l'estratègia seria importantíssima. Tenim moltes jugades de banda, de falta i de córner. I després tens variants. Miguel [segon entrenador] ens diu com la podem fer depenent de la defensa que ens posin. I també depèn de la percepció de cada jugador. Del moment en què et trobes.

Està en un magnífic moment. El millor de la seva carrera?

Crec que sí. Per números segur, i també per sensacions. Aquest any estic millorant molt perquè estic molt a gust. I l'altre dia vaig fer el millor partit des que estic al Barça. Recordo molt la final de la UEFA Futsal Cup en què vaig marcar i vaig ajudar a guanyar el títol, però aquest partit contra l'Inter segur que l'explicaré als meus fills. Ningú m'ho pot treure.

Havia anat progressant regularment però ha explotat en els darrers mesos. A què es deu?

Estic molt a gust. Quan vaig arribar venia d'un any molt dur al Brasil. Estava molt cansat i em vaig trobar un equip ple de jugadors molt bons que ho havien guanyat tot. I era a mitja temporada. Em va costar. També va ser complicada l'adaptació a la ciutat. Hi ha molts brasilers que arriben i s'adapten fàcilment però a mi em va costar. I a poc a poc ens hem anat situant, tant jo com la meva dona, i això ho he anat notant també dins la pista. Si estàs a gust amb la teva vida fora de la pista ho notes dins la pista. Marc Carmona va tenir molta paciència i li ho agraeixo, perquè els primers sis mesos em va costar.

Està alliberat?

Andreu [Plaza] a vegades fins i tot m'esbronca perquè no encaro quan tinc l'opció. Quintela em fa broma perquè xupo molta pilota. Però soc bo en aquest perfil de regatejador que encara els defenses. Podria jugar d'una altra manera però aleshores no seria Dyego. Aquest és el millor Dyego. I el mister em dona llibertat perquè ho faci. I quan et surt i et torna a sortir agafes una confiança que encara fa que et surtin les coses millor. Si tens habilitat perfecte, però si tens confiança… les coses surten soles.

Que marxessin tòtems de la plantilla ha ajudat també que vostè agafi responsabilitat?

Abans teníem grans jugadors que ho havien guanyat tot i els joves no teníem el mateix pes. Ara notem que els que en tenim 25, 26 o 27 ens creiem que és el nostre moment. Hem de donar la cara per guanyar títols. Hem fet un grup mot maco d'edats similars i això ajuda al bon ambient. Ens sentim molt responsables de la marxa de l'equip.

L'evolució tàctica que ha fet també és considerable.

Vaig arribar sent bo tècnicament i punt. Vaig aprendre molt tàcticament amb Marc [Carmona] i ara Andreu m'ha donat un punt de llibertat que em fa explotar més el meu potencial. Tot i tenir mètodes diferents, tots dos són molt bons i estic encantat d'haver-los tingut.

Fa una jugada que han arribat a comparar amb els eslàloms de Messi.

Ja fa molt de temps que la faig i m'encanta. Vaig amb velocitat i el defensa sap per on sortiré però no sap el moment. Si arriba tard sap que ja me n'hauré anat. A més, carrego ràpid el xut i encara és més complicada de defensar. Em surt molt bé. Al Brasil ja la feia i ara estic polint-la perquè sigui letal.