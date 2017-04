Un clàssic en la final de Miami

El Masters de Miami es decidirà avui, a les 19 h, amb un altre Federer-Nadal, el número 23 en una final. Si Nadal es va desfer de l'italià Fabio Fognini en la primera semifinal, en la segona, Federer va derrotar l'australià Nick Kyrgios després d'un intens duel que es va resoldre per tres tie-breaks: 7-6 (9), 6-7 (9) i 7-6 (5) i va durar més de tres hores. En el primer set una doble falta va fer perdre el servei a Kyrgios quan tenia l'oportunitat de sentenciar per 6-4. Després, en el desempat, la balança va acabar caient del costat de Federer, que va controlar millor les emocions i es va aprofitar d'una altra doble falta del rival. Kyrgios va rescabalar-se en el segon set, sobrevivint primer a un 15-40 en contra amb empat a tres jocs i, després, a dues pilotes de partit per a Federer. Ja en l'últim set, va tornar a ser decisiva la serenor de qui ha guanyat 18 títols de Grand Slam. Una nova doble falta de Kyrgios en el moment clau del tie-break va permetre a Federer concloure el matx.

En la final femenina La britànica Johanna Konta va vèncer Caroline Wozniack (6-4 i 6-3).