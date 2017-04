Sense carambola

Barysas i Petrusis. Exclusions: Bondrop (16'), per part del Midtjyland; i Kasal (22'), A. García (36') i Cañellas (48'), per part del Granollers.

MIDTJYLLAND 24 granollers 27 HC MIDTJYLLAND: Rismark, Winkler (p.s.), Tangen, Bondrop, Slundt, Carlsen (5), Ostergaard (5), Kirkegaard, Gjessing (1), Jakobsen (6), Rasmussen (2), i Gudnitz (5, 3 p.). FRAIKIN BM GRANOLLERS: Sastre, Álamo (p.s.), Cabanas (6, 2 p.), Porras (3), Flores, M. Garcia, Ferrer, A. García (3), Pérez (1), Figueras (3), Cañellas (1), Resina (4, 1 p.), Cumplido, Gassama (3), Silva (2) i Kasal (1). PARCIALS: 13-17 i 24-27. ÀRBITRES: Barysas i Petrusis. Exclusions: Bondrop (16'), per part del Midtjyland; i Kasal (22'), A. García (36') i Cañellas (48'), per part del Granollers.

El Fraikin BM Granollers es va acomiadar de la copa EHF amb una victòria a la pista del Midtjyland danès (24-27) que li va servir per certificar el segon lloc del grup (B), però insuficient per guanyar-se l'accés als quarts de final. L'expedició vallesana necessitava que el Füchse Berlín guanyés per quatre o més gols de diferència a la pista del Saint-Raphaël, però el conjunt francès no va fallar (27-21) i va esvair del tot les escasses esperances que l'equip de Carlos Viver es classifiqués per segona temporada consecutiva per als quarts de final de la segona competició europea.

El partit va començar a un ritme vertiginós. Sense canvis atac-defensa, el conjunt granollerí va colpejar primer amb contraatacs culminats pels jugadors de segona línia (2-5). El Midtjylland va aprofitar una certa relaxació vallesana per capgirar la situació amb un parcial de 4-0 (6-5). El Granollers va redreçar el rumb i amb les primeres rotacions va començar a obrir avantatges en el marcador. El conjunt danès, amb moltes baixes, s'havia presentat a la cita amb únicament dotze jugadors i veia, impotent, com l'equip català tancava el primer acte amb un parcial de 13-17.

Després de la represa, el Granollers va trobar fissures en l'eix de la defensa rival i amb les accions del pivot Gonzalo Porras aconseguia un màxim avantatge de sis gols (16-22). Amb més gols de diferència, més possibilitats d'accedir als quarts de final, però el Midtjylland encara no havia dit l'última paraula. El conjunt danès va tancar files en defensa, el porter Winkler va començar a aparèixer i va impulsar el joc d'atac liderat per Jakobsen. El Granollers es complicava la vida (21-23) i Viver va haver de demanar temps mort per canviar la dinàmica. El toc d'alerta va funcionar i un gol de Cabanas va trencar la sequera dels catalans. A partir d'aquí, les diferències es van mantenir i una triple aturada final de Sastre va deixar el resultat final en 24-27. Més enllà de l'eliminació, el Granollers va tancar el periple europeu amb bona nota i segellant el segon lloc de grup per tercer curs seguit.