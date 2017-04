Ari Sánchez fa història

La reusenca Ariana Sánchez va fer història ahir a Santander en convertir-se en la primera catalana –dona i home–que guanya una prova del circuit mundial del World Padel Tour. Sánchez i la madrilenya Marta Ortega van derrotar Patty Llaguno i Eli Amatriaín 6-4 i 7-6 en l'estrena del calendari 2017. En les semifinals, havien eliminat Marrero-Salazar, les números 1. A més, Ortega (20 anys) i Sánchez (19), estableixen un rècord de precocitat. La barcelonina Lucia Sáinz havia jugat quatre finals fins ara –3 el 2016 i una el 2014–, però les va perdre. Sánchez i Ortega van ser tres cops campiones del món en les categories de base, però van irrompre al circuit per separat. Ortega, de fet, va arribar el 2014 a la final del Masters amb Sainz. Ara, el retrobament dona el seus fruits. “Hem fet el torneig somiat. He jugat la meva primera semifinal i la primera final amb la meva amiga, la meva germana”, va declarar Sánchez. En nois també hi va haver sorpresa, i la parella Navarro-Gutiérrez va derrotar Bela i Lima 4-6, 6-4 i 7-6.