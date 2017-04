El gran való regna a Flandes

Philippe Gilbert (Lieja, 1982), el millor ciclista való dels últims anys, va aixecar per primer cop els braços en la volta a Flandes després d'una gesta que es recordarà durant molt de temps. Gilbert va atacar a 57 quilòmetres de l'arribada, un moviment que semblava condemnat al fracàs davant la llista de rivals que havia d'afrontar en el tram decisiu, començant per Peter Sagan (Bora) i Peter van Avermaet (BMC). Gilbert va resistir no només gràcies a la seva persistència i força, sinó també pels múltiples incidents que van tenir les grans figures del dia. Sagan i Van Avermaet van caure en plena persecució, a 17 km de la meta; Boonen –que aspirava al quart triomf– va tenir dues avaries i va quedar fora de combat i Sep Van Marcke (Cannondale) també va anar per terra.

Gilbert no va atacar a la babalà. La seva decisió formava part de l'estratègia del Quick-Step, que en el grup capdavanter també hi tenia Tom Boonen –el número 1 de l'equip–, Niki Terpstra i Matteo Trentin. Els altres equips estaven obligats a reaccionar, sobretot el BMC i el Bora, que encara no està a l'altura de Sagan, sovint massa sol contra els seus rivals en les grans clàssiques. Amb Gilbert guanyant segon a segon fins i tot en els trams empedrats més durs, la reorganització rere seu calia que fos ràpida i conjunta per evitar la victòria del belga. Quan Tom Boonen va quedar fora de combat –li van fallar la bici oficial i la de recanvi, com a Chris Froome al Mont Ventor– Sagan, el millor l'any passat, va decidir que calia arriscar i va aprofitar un petit mur per escapar-se en solitari. Només Van Avermaet, l'home que més bé el coneix, i el jove Oliver Naesen (AG2R) van resistir el ritme. Quan Gilbert encara mantenia 50 segons, a 17 km de l'arribada, Sagan va topar a l'Oude Kwaremont amb la tanca que separava la ruta del públic i va caure amb estrèpit. També ho van fer Van Avermaet i Naesen, que es va endur una jaqueta de regal.

Això va ser un regal per al líder, que en els últims 10 km va començar a pagar el seu sobreesforç. Van Avermaet i Naesen s'havien aixecat, havien pujat a la bicicleta i amb corredors que venien pel darrere van començar la persecució definitiva. Ja a la vila d'Oudenaarde el veien al final de la recta, però Gilbert va calcular bé les seves forces i va celebrar amb ganes un triomf altament simbòlic per a un ciclista del seu país, que ja tenia en el seu palmarès un mundial (2012) i una Lieja-Bastogne-Lieja (2011).