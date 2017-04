Nour s'estrena i Ortiz repeteix

El marroquí Radouane Nour (La Sansi) va guanyar per primera vegada la cursa El Corte Inglés-trofeu Ciutat de Barcelona, i la badalonina Miriam Ortiz (AA Catalunya) va revalidar la victòria de l'any passat i va batre el rècord de la cursa femenina. Per primera vegada en les 39 edicions de la prova hi va haver més dones (30.262) que homes (28.608) a la línia de sortida, i es va arribar als 58.870 inscrits.

Radouane Nour, de 28 anys, es va imposar amb un temps de 34.34 després de dominar des dels primers quilòmetres. El marroquí, que la setmana passada va guanyar la mitja marató de Calella, ja tenia vint-i-un segons d'avantatge en el quilòmetre 5, en el pas per l'estadi de Montjuïc, sobre el segon que era el corredor de Torrelles de Llobregat Albert Ollé. Nour va saber controlar bé el seu rival i va guanyar amb mig munit d'avantatge. Ollé va ser segon amb 35:04, i en els darrers quilòmetres es va haver de defensar de l'atac d'Albert Nogueras (CA Igualada), que va arribar a només dos segons (35:06) i va completar el podi de la categoria masculina.

Pel que fa a la cursa femenina, Miriam Ortiz va sortir molt ràpida i sempre va controlar la cursa fins a repetir la victòria de l'any passat amb un temps de 38:53. La badalonina va batre per cinc segons l'anterior marca de 38:58 de Meritxell Calduch que datava de l'any 2011. Miriam Ortiz ja anava en solitari a la meitat de la prova i tenia un marge de catorze segons sobre la segona classificada, la triatleta Sara Loehr (AE Rockets). L'atleta de l'AA Catalunya va anar augmentant el seu ritme en els darrers quilòmetres i es va imposar amb vint-i-un segons de marge sobre Sara Loehr, que es va consolidar en la segona plaça. Va completar el podi, el mateix de la darrera edició, la marroquina Hasna Bahom (FC Barcelona), l'altra gran favorita i que havia guanyat tres vegades.