Doble premi al patiment

Setmana fantàstica per al Barça. Després del magistral triomf de dimecres contra l'Inter, els blaugrana van assaltar ahir el lideratge de la lliga gràcies a un triomf molt sofert contra el Santiago i la desfeta de l'Inter. El homes d'Andreu Plaza tornen al capdavant de la taula i hauran de defensar un punt de marge en les tres jornades que resten si volen acabar líders de la fase regular.

No va ser un partit brillant el del Barça a Fontes do Sar. Els blaugrana van dominar en el primer temps però no van disposar d'ocasions clares. Li faltava profunditat al monòleg culer, que va veure com Mel donava un cop de mà fent-se el 0-1 en pròpia porteria. La resposta d'Armando va ser immediata i els locals van començar a treure el cap de la cova on els havia entaforat el Barça. Quintela, que ahir va rebre l'homenatge del club que el va veure créixer, va tornar a avançar els blaugrana amb l'1-2. Adolfo va ampliar l'avantatge amb el tercer gol, fruit d'una jugada col·lectiva.

Semblava que el segon període havia de ser plàcid però res més lluny de la realitat. Chema i Juanjo, els dos porters ahir, van apagar els focs dels seus equips i el partit va entrar en diverses fases de bogeria. El jove Sergio González va deixar el Barça amb un home menys després de tallar un contraatac amb falta i el Santiago va aprofitar-ho fent el 2-3.

Aleshores, el Barça, que havia vist les orelles al llop, va guardar la roba conscient de la importància del triomf. Chema, immens, va aturar les ocasions d'un conjunt català que va defensar amb dents i ungles l'avantatge. Els pals van evitar que el marcador es mogués i el Barça va sumar un triomf que, combinat amb la derrota de l'Inter, val el lideratge.