Exigència i solidaritat

La via verda entre Olot i Sant Feliu de Guíxols ha estat ocupada literalment durant el cap de setmana pels participants en una nova edició de l'Oxfam Intermón Trailwalker. Al final, han estat 354 equips –n'hi havia 370 d'inscrits–, els que van iniciar el repte dissabte al matí al recinte firal d'Olot i que tenien com a missió recórrer els 100 quilòmetres fins a la localitat baixempordanesa en menys de 32 hores. Cadascun ha hagut de recollir per participar-hi un mínim de 1.500 euros en donatius que es destinaran a la lluita contra la pobresa i per facilitar l'accés a l'aigua, sota el lema Quilòmetres que canvien vides.

La prova intenta incentivar el treball en equip, la preparació esportiva i el repte físic i mental que suposa tanta exigència. Si bé no es tracta d'una prova de competició, tothom intenta invertir el mínim temps possible per completar-la. En l'edició d'enguany, l'equip CABK Maresme Sud Team va ser el primer a traspassar la línia d'arribada, dissabte a la tarda (19.20 h), amb un temps de 9 hores i 19 minuts. Com la resta, estava integrat per sis persones, quatre corredors (Sergi Farran, Abel Gómez, Antonio Navarro i Rafel Zugasti) i dues persones de suport (Albert Bayod i Francisca Isabel González). El rècord de la prova és de 9 hores i 7 minuts del 2015. La majoria d'equips van completar el recorregut abans que es tanqués el control a Sant Feliu de Guíxols, ahir a les sis de la tarda.

