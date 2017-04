Reneix el projecte de La Colina

La construcció d'una instal·lació dedicada al futbol americà i al rugbi, amb un camp i un centre de tecnificació compartits per aquests dos esports, que seria el primer a Catalunya, és la prioritat màxima per a l'Ajuntament de Badalona en l'àmbit dels esports. El projecte ve de lluny, fa gairebé deu anys que va néixer, i se situaria en un antic camp de futbol, ara abandonat, situat a la zona anomenada La Colina, a tocar de Santa Coloma de Gramenet. L'any 2010, just abans de l'esclat de la crisi, es va xifrar en dos milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat va arribar a fer una aportació de 445.000. La caiguda immobiliària, però, va frenar la viabilitat del projecte i la subvenció va desaparèixer. Set anys després, el consistori badaloní ha reprès la idea començant de zero i, tenint en compte la rebaixa de preus en la construcció, ha revalorat el projecte en 1.700.000 euros, que haurien de sortir de les aportacions de les administracions i de les federacions de futbol americà i rugbi. Si, finalment, la instal·lació de La Colina es fa realitat, els Badalona Dracs tindran, per fi, un lloc adequat per poder-se entrenar i jugar.