El tron europeu, vacant

L'eliminació del Kielce a mans del Montpeller dels futurs jugadors blaugrana Jure Dolenec i Ludovic Fàbregas ha provocat, de retruc, que es mantingui la maledicció amb el campió de la lliga de campions des que s'organitza la final a quatre de Colònia. Des del 2010, cap equip ha estat capaç de repetir el tron continental i tampoc serà capaç el Kielce de Talant Duixebàev, que ha quedat fora de combat fins i tot abans dels quarts de final. Només l'Hamburg, campió el 2013, va quedar eliminat també abans dels quarts de final.

Cinc del “grup de la mort”

Com l'any passat, l'eliminatòria estel·lar tornarà a ser la que protagonitzaran el FC Barcelona Lassa (9) i el Kiel (3), que atresoren dotze títols entre tots dos. Si l'equip de Xavi Pascual surt victoriós d'aquest xoc de trens, igualarà les participacions del conjunt alemany, que ha competit en sis de les set edicions disputades a Colònia. En tot cas, la configuració dels quarts de final ha posat en evidència el potencial de l'anomenat “grup de la mort” (A). A més dels blaugrana i de les zebres, també s'han situat entre els vuit millors conjunts continentals el París Saint-Germain, el Veszprém i el Flensburg, classificats en segona, tercera i quarta posició del grup del Barça. Completen aquestes eliminatòries el Vardar, que com el Barça hi va accedir directament per la condició de vencedor del grup B, el Pick Szeged i el sorprenent Montpeller. El club occità, campió el 2003, no havia accedit als quarts de final des del curs 2010/11. L'equip de Dolenec i Fàbregas ha estat l'únic dels conjunts enquadrats en els grups de segona velocitat –C i D–que ha estat capaç de fer-se un lloc entre els grans.

Tres grans lligues