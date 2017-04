Federer s'esborra de Madrid

Roger Federer diu que ha après a escoltar el seu cos i, a pesar d'haver meravellat amb una trilogia de títols en la part inicial del curs, ha optat per un descans terapèutic de “deu setmanes sense jugar.” Amb 35 anys, el suís té molt clar que això és el que li convé. Després de derrotar Nadal en la final de diumenge a Miami, amb 28 graus i més del setanta per cent d'humitat, va explicar d'una manera molt gràfica com se sentia: “Ara mateix és com si hagués estat tota la nit en una discoteca i m'acabés de llevar.” Per tot plegat, reduirà la temporada de terra batuda a Roland Garros, el segon Grand Slam del curs, i obviarà els Masters 1000 de Madrid, Roma i Montecarlo. El millor jugador de la història del tennis s'ho pot permetre.

Conscient que les seves possibilitats a París són més escasses –només hi ha guanyat un cop, l'any 2009–, el seu gran objectiu no és altre que triomfar de nou a Wimbledon, un dels seus escenaris fetitxe –7 títols–. Federer és sempre favorit sobre herba i amb el nivell de joc i rapidesa de cames que ha exhibit durant el 2017, encara més. El seu darrer títol a l'All England Club el va conquerir el 2012.