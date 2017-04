La prèvia del Godó tindrà un cartell de luxe

La fase prèvia de 24 jugadors del Barcelona Open Banc Sabadell es jugarà els dies 22 i 23 i tindrà molt de nivell. Només cal veure que el vintè de la llista ocupa el lloc 162è de l'ATP, la qual cosa dona arguments al director del torneig, Albert Costa, per definir la prèvia com “una de les més dures i complicades de la història del torneig”. En la llista hi ha jugadors que han destacat en temporades anteriors com el tennista del Kazakhstan Mikhaïl Kukuxkin, el colombià Santiago Giraldo, finalista el 2014, i el txec Lukas Rosol, que atresora dos títols ATP. El jugador amb millor rànquing, però, és l'alemany Dustin Brown (77è). D'altres han acreditat excel·lents resultats aquest curs, com l'argentí Guido Pella i el brasiler Thiago Monteiro. També hi haurà representants de la nova generació: el rus Andrei Rublev, el noruec Casper Ruud i el coreà Hyeon Chung, tots menors de 20 anys. També hi seran el basc Íñigo Cervantes, número 56 fa un any, i l'andalús Roberto Carballés. En queden fora el polonès Jerzy Janowicz i el letó Ernests Gulbis, semifinalista el 2014.