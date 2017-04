Canvis en la Champions League

La copa de la UEFA de futbol sala es convertirà, a partir de la temporada 2018/19, en la UEFA Champions League de futbol sala. L'organisme futbolístic continental ho va anunciar ahir, després de la reunió que el seu comitè executiu va mantenir a Hèlsinki. El principal canvi en la nova competició es produirà a partir de la temporada que ve, quan les tres lligues europees amb millor coeficient en el rànquing –Rússia, Espanya i Portugal– passaran a tenir un segon representant. Itàlia, que és la quarta, hi podrà aportar dos equips en el cas que el campió sigui un dels dos primers classificats de les tres millors lligues. D'altra banda, properament es donarà a conèixer un nou sistema de competició en el torneig que, en tot cas, continuarà tenint fase preliminar, principal i elit abans de la fase final. Pel que fa a l'Eurocopa de futbol sala, deixarà de tenir una fase final biennal amb dotze seleccions, com la que es disputarà l'any vinent a Ljubljana, i serà un esdeveniment que disputaran cada quatre anys setze seleccions, de manera que no coincidirà mai amb el mundial de futbol sala. La primera nova Eurocopa tindrà lloc l'any 2022.