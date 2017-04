La petjada del col·lectiu

Quan va sonar la botzina del pavelló de la ciutat esportiva del Barça l'eufòria es va desfermar. Els diamants que estan cridats a nodrir el primer equip d'aquí a unes quantes temporades saltaven d'alegria després d'haver certificat el títol de lliga de segona divisió. Amores, autor de dos gols aquella tarda de dissabte, corria a la banqueta per agafar les samarretes de tres companys seus, Xavi Cols, Miquel Feixes i Sergio Gonzàlez, tots tres convocats amb el primer equip. Els tenien presents en el moment més esperat de la temporada. Com quan el mateix Sergio va alçar una samarreta de Khalid per celebrar un gol després que el 10 del Barça es lesionés el menisc i se li acabés el curs abans d'hora. “La principal virtut que tenim és la força del col·lectiu. Des del primer dia m'he trobat un grup que ha treballat diàriament deixant-hi l'ànima. Vam establir unes directrius i a partir d'aquí vam començar a caminar com a grup”, explica Xavi Closas, que l'estiu passat va agafar el relleu d'Andreu Plaza a la banqueta del filial blaugrana. Fins a cinc cares noves van arribar a un conjunt que des de fa set temporades es dedica a treballar per fer créixer els joves talents del club des de la categoria de plata del futbol sala espanyol. Per la disciplina del filial han passat cares com les de Marc Tolrà, Roger Serrano o Joselito, que ara formen part del primer equip. “Quan veus que la temporada avança i que et mantens al capdavant de la taula, llavors ja hi ha moments en què apareix el resultadisme, però l'objectiu sempre és que els jugadors del B estiguin preparats per quan se'ls requereixi amb el primer equip. Per entrenar o per jugar. Tot i això, també concebem la pressió per guanyar la lliga de les darreres setmanes com a part d'una aprenentatge dels nanos”, admet Closas.

Un dels homes destacats de la plantilla és Albert Cardona, que va arribar aquest estiu a can Barça procedent de l'Olimpyc Floresta. “Quan vaig venir ni m'esperava ser on som. Érem un grup molt nou i ni ens coneixíem. Ningú donava un duro per nosaltres i de res hem tocat la glòria”, diu Cardona, conegut en el món del futbol sala com El Pirata. L'ala esquerrà ha fet 19 gols en la seva primera temporada amb el Barça i a Closas ja li han preguntat per ell. “Molts equips pregunten pels nanos, però ens hi dedicarem amb el Jordi Torras quan acabem de pair el que hem aconseguit”, conclou el tècnic, que és conscient del caramel que suposen els joves talents del Barça per als equips de la primera i de la segona divisió. De moment, ja han deixat la seva petjada a la història de la secció de futbol sala del Barça.