Mal any per a les catalanes

Diumenge passat acabava la temporada regular de la divisió d'honor femenina de rugbi, la màxima categoria estatal d'aquesta disciplina, en la qual competien dos equips catalans, l'INEF de Barcelona i el GEiEG gironí. Els vuit participants s'han enfrontat en una lliga d'una sola volta i ara el títol es resoldrà amb un play-off que encreuarà els quatre primers classificats. Després de les set jornades del campionat, les noies del GEiEG han estat les últimes classificades, sense guanyar cap partit i, per tant, perdran la categoria. El balanç tampoc no ha estat gaire positiu per a les Osses de l'INEF, que, tot i haver estat campiones en quatre de les sis últimes edicions, aquesta vegada han acabat cinquenes i, com a conseqüència, no disputaran el play-off pel títol. “Hi ha hagut un canvi d'entrenador i també un canvi generacional en l'equip, ha entrat gent nova. Esperàvem alguna cosa així, potser no quedar fora de les quatre primeres, però sí que ens costaria més”, explica Anna Ramon, capitana del conjunt barceloní. “Però podem estar contentes perquè, tot i que algunes de les noies noves mai no havien jugat a rugbi, hem competit en tots els partits”, puntualitza. En aquest sentit, Ramon destaca que en els enfrontaments contra els dos primers classificats, l'Olímpico de Pozuelo i el CRAT de la Corunya, el seu equip “ha donat la cara”. De fet, la diferència ha estat de quatre punts en els dos partits: 10-14 contra les gallegues i 30-26 contra les madrilenyes. “Només el Getxo ens ha passat pel damunt”, hi afegeix la jugadora de l'INEF. I, certament, el resultat en la visita de les universitàries catalanes al conjunt basc va ser concloent: 32-10. “M'agradaria que el campió fos el CRAT de la Corunya, però crec que el favorit és l'Olímpico de Pozuelo”, reconeix Anna Ramon. Les madrilenyes, imbatudes en els set partits de la temporada regular, disputaran la semifinal contra el Majadahonda, mentre que el CRAT jugarà contra el Getxo. Per baix, l'Hortaleza jugarà la promoció per mantenir-se en la divisió d'honor, mentre que el GEiEG ja ho té tot dit. “Em sap molt greu que hagin baixat. Són les nostres rivals en la lliga catalana però en la competició estatal ens donem suport. A més, l'any que ve haurem de fer un altre desplaçament fora de Catalunya”, lamenta la capitana de l'INEF.