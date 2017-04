‘Field of dreams'

El golf viu a partir de demà una de les grans cites de l'any, el Masters d'Augusta, un torneig que com gairebé tot allò que envolta aquest esport encara s'aferra a les seves tradicions, algunes de centenàries. El torneig, creat el 1934, s'ha disputat, sempre el segon diumenge del mes d'abril, com si es tractés d'una celebració religiosa mil·lenària. Guanyar el Masters atorga privilegis gens menyspreables, com ara una invitació per jugar-lo sempre, i sobretot vestir-se amb la preuada jaqueta verda.

Es trobarà a faltar, per raons òbvies, Tiger Woods, encara lesionat, i també el llegendari Arnold Palmer, que va morir el mes de setembre, i que el 2016 va obrir oficialment el seu últim Masters al costat de l'altre mite vivent d'aquest esport, Jack Nicklaus. Ho va fer amb llàgrimes als ulls davant l'admiració de les figures de la nova generació, que faran bé de no oblidar el seu aforisme preferit: “És curiós, però com més m'entreno, més sort tinc”.

En el golf la fortuna i també el joc mental són sovint tan rellevants com el talent i l'estat de forma, i més ara que la igualtat entre els millors jugadors del món està cada vegada més consolidada. Amb tot, les apostes i també els últims resultats donen com a favorit el número 1 el món, el nord-americà de Columbia Dustin Johnson (32 anys), campió de l'obert dels EUA el 2016, i que arriba a Georgia després de sumar tres triomfs consecutius en el circuit de la PGA, un fet que no passava des del 1976 quan ho va aconseguir Hubert Green, que després no va lluitar ni tan sols per la victòria.

Els aficionats nord-americans prefereixen, amb tot, el jove Jordan Spieth, mediàticament el relleu natural de Woods, sobretot després que el 2015, amb només 21 anys, guanyés el Masters i l'obert dels Estats Units i es quedés a les portes de fer el triplet en el torneig de la PGA. L'any passat, igual que el 2014, va compartir el segon lloc, uns resultats que deixen clar que és un jugador que no només competeix, sinó que gaudeix en els divuit forats d'Augusta, tot i que l'any passat va patir un suplici en l'última volta en el temible amen corner. Un quàdruple boogey el va deixar fora de la lluita pel seu segon títol quan ja el tocava amb els dits.

Els altres noms que apareixen en els primers llocs de les cases d'apostes són el nord-irlandès Rory McIlroy, el japonès Hideky Matsuyama –cap golfista del seu país ha guanyat el torneig–, Ricky Fowler, el veterà Phil Mickelson –campió el 2004, el 2006 i el 2010– i fins i tot el jove basc Jon Rahm, vertadera revelació de l'any després de passar en pocs mesos del lloc 137 del món al número 11.

El canadenc Danny Willet no està tenint un bon any. Amb tot, ahir va ser el protagonista a Augusta, ja que va escollir el menú en el sopar de campions, en què tots els vencedors es reuneixen des del 1952.