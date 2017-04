Festival de De la Cruz

La planta al mig del desert que sembla el ciclisme català continua florint en plena primavera. Ahir, David de la Cruz (Quick-Step) va confirmar que les sensacions que va transmetre a la Vuelta a Espanya l'any passat només van ser un presagi del que encara pot venir. Fa un mes va avisar embutxacant-se una etapa de la París-Niça i deixant sense victòria final tot un campió com Alberto Contador (Trek). I ahir ho va corroborar a Sant Sebastià en un final de la tercera etapa de la volta al País Basc intens i trepidant. El de Sabadell va desafiar el pilot i la va fer grossa: etapa i liderat provisional.

Ja sense escapats, el ciclista de Sabadell va aprofitar un moviment del francès Mickaël Chérel l(AG2R) tot pujant el coll de Mendizorrotz, de la jornada que va unir Vitòria i Sant Sebastià, Mendizorrotz, un port de tercera que al final semblava no acabar-se mai. Van rodar uns metres plegats, però ben aviat el vallesà va moure fitxa, va deixar enrere el seu company i es va llançar a una aventura de catorze quilòmetres. Rere seu van atacar un munt de corredors, el més rellevant Ion Izagirre (Bahrein), però cap va aconseguir acostar-s'hi, tot i que el veien gairebé sempre. El català va obtenir un màxim avantatge de 15 segons que va saber administrar magistralment tot superant Igeldo i fins al Boulevard de Donosti, al costat del casc antic, on va trobar la meta quan tot just el gran grup li trepitjava els talons.

Els últims tres quilòmetres van ser d'un patiment absolut. El grup perseguidor, a cinc segons, se li llançava al damunt, però la seva constància sobre la bicicleta va ser total i fins i tot va tenir temps per alçar els braços mentre els seus rivals esprintaven pel segon lloc.

Pel Quick-Step l'alegria va ser gairebé inesperada ja que una caiguda del seu cap de files Julian Alaphilippe va deixar-lo fora de combat. A partir d'avui haurà de treballar pel vallesà, que té dues etapes bones per a les seves característiques (Sant Sebastià-Bilbao i Bilbao-Eibar) però una de ben complicada, la contrarellotge final de dissabte de 28 quilòmetres a Eibar. Amb tot, el seu moment és sensacional. Ara bé, la diferència –tres segons– és ínfima i la llista de rivals que el persegueixen inclou Alejandro Valverde (Movistar), Romain Bardet (AG2R) i Sergio Henao (Sky), només per citar els que tenen els equips més poderosos.