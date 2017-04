L'Everest, l'últim colós

La muntanya més alta del món, l'Everest (8.848 m), és l'últim cim que s'interposa en el camí de Ferran Latorre abans de completar l'escalada sense l'ús d'oxigen artificial de tots els vuitmils (14) del planeta. L'osonenc viatjarà diumenge que ve al Nepal amb l'objectiu de cloure aquest repte alpinístic, dut a terme amb èxit per només quinze alpinistes de tot el món. La llista la va inaugurar el tirolès Reinhold Messner el 1986, i cap català encara no ha estat capaç d'inscriure-hi el seu nom. Òscar Cadiach fa tres anys que ho intenta, però el seu últim vuitmil pendent, el Broad Peak (8.051 m), al Pakistan, se li ha resistit a cada ocasió. L'alpinista de Tarragona ho tornarà a intentar aquest any –en una data que encara s'ha de concretar–, però Latorre té ara l'oportunitat de prendre-li el privilegi de ser el primer català que assoleix aquest repte.

L'osonenc va forjar el somni d'escalar l'Everest després de fer el seu primer tresmil, la punta Alta (3.014), a Aigüestortes, i va escriure aquest desig en el llibre de piades del refugi on feia nit. Només tenia tretze anys. “Veig l'Everest com un final de cicle. Aquesta muntanya representa moltes coses. No hi ha només una raó per escalar-la. És un projecte de vida i una manera de tancar un cercle des que m'ho vaig plantejar quan era petit”, explicava ahir.

Latorre no ha arribat mai al cim de l'Everest, però coneix bé la muntanya. Aquesta serà la setena expedició que hi fa. L'osonenc calcula que ha passat gairebé un any sencer als diferents camps base de l'Everest. Ha tingut l'oportunitat d'atacar-la des del Tibet i el Nepal, però no ha aconseguit sobrepassar-hi mai la cota 8.650, que va assolir a la cara nord. La seva última expedició a l'Everest, l'any 2012, va quedar interrompuda quan, durant l'ascensió, va auxiliar un xerpa afectat d'un edema, a qui va injectar el fàrmac que li va salvar la vida.

Aquella expedició va ser la primera després que el 2009 es plantegés seriosament l'ascensió a tots els vuitmils. Fins llavors n'havia escalat sis com a càmera del programa de Televisió Espanyola Al filo de lo imposible, en el qual cedia el protagonisme a alpinistes com els bascos Juanito Oiarzabal i Edurne Pasaban. Latorre va decidir que volia ser el protagonista de la seva història i, amb CaixaBank i Gaes com a patrocinadors principals, ja ha completat set vuitmils més. “No ha estat difícil, sinó directament un miracle. Les passes les faig jo, jo moc les cames i el meu cor és el que batega. Però darrere de cada passa hi ha molta gent”, explicava emocionat en recordar tota la gent que li ha fet costat, començant per la seva família.

Els seus companys d'expedició seran el francès Yannick Graziani –“el millor himalaista del moment”– i l'austríac Hanz Wenzl. Seguiran la ruta normal per la cara sud, la primera que va ser escalada a l'Everest. Latorre confia que la massificació prevista per a aquesta temporada –més elevada del normal a causa de les pròrrogues dels permisos del 2015, any en què un terratrèmol va obligar les expedicions a fer marxa enrere– no interfereixi en la seva ascensió i es mostra confiat a fer cim pels voltants del 20 de maig. La seva arribada al camp base està prevista per al 23 d'abril.