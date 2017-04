Remuntada del líder a Manlleu

Cinquena victòria consecutiva del Barça en l'OK Lliga, aquesta vegada de manera molt ajustada i gràcies a un llançament de penal transformat per Pau Bargalló. El líder es manté ferm, conserva l'avantatge de vuit punts per damunt del Reus i supera el primer dels dos compromisos de lliga que haurà d'afrontar aquesta setmana. Per la seva banda, el Manlleu, tot i que va oferir una molt bona imatge i va vendre cara la seva derrota, continua en la penúltima posició, a tres punts de la salvació.

Els osonencs es van avançar en el minut 7, gràcies a una hàbil jugada de Marc Prat. Buscant l'empat, Ricard Muñoz va donar entrada, primer, a Bargalló i Barroso, i més tard, a Lucas i Lamas. Aquest últim signaria la igualada a falta de 19 segons per al descans, amb un xut de cullera.

Després del descans, els dos equips van arribar de seguida a la desena falta i van disposar d'oportunitats per tornar a marcar. En el minut 29 el Barça ho va poder fer de penal, però Marc Gual va enviar la pilota al pal. Només tres minuts més tard, en canvi, una altra pena màxima contra la porteria manlleuenca, assenyalada per una falta de Jaume Farrés sobre Pablo Álvarez, acabaria a dins. Bargalló la va encertar.