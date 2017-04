Ramos contra Goliat

El mataroní Albert Ramos (24è de l'ATP) intentarà avui a Belgrad fer una proesa contra Novak Djokovic (2n) en el primer partit (15 h) de la primera jornada dels quarts del grup mundial de la copa Davis que Espanya afronta contra Sèrbia. Ramos disputarà per segon cop la competició, després de debutar el 2013 al Canadà. L'asturià Pablo Carreño (19è), el número 1, jugarà contra el número 2 serbi Viktor Troicki (39è). Per als dobles sembla fix el català Marc López. Marcel Granollers, que inicialment havia estat convocat, va declinar la invitació “per motius personals” i el seu substitut és el mallorquí Jaume Munar. Hi ha dos precedents entre Djokovic i Ramos, tots dos amb triomfs del serbi l'any 2015. A Indian Wells –pista dura– es va imposar per 7-5 i 6-3, i a Montecarlo, sobre terra, el triomf va ser més clar: 6-1 i 6-4. “Els esquerrans són incòmodes pels angles que obren i perquè tenen un enfocament tàctic diferent”, va dir ahir Djokovic respecte del duel contra el català. El mataroní té un precedent favorable contra grans monstres del tennis, ja que va derrotar Roger Federer a Xangai el 2015.

Dels altres duels destaca l'eliminatòria que es juga a Brisbane entre Austràlia, amb Nick Kyrgios de cap de files, i els EUA, amb un equip més compacte amb Jack Sock, John Isner i Sam Querrey. Bèlgica, liderada per David Goffin, rep Itàlia, que no disposa de Fabio Fognini. França, subcampiona el 2014, juga a Rouen contra la Gran Bretanya, campiona el 2015 però que en aquests quarts se n'haurà de sortir sense el seu heroi Andy Murray.