De la Cruz salva el mallot per un segon a Bilbao

David de la Cruz (Quick Step) va patir de valent per salvar el lideratge en la volta al País Basc just abans de l'etapa reina d'avui. Un ferotge atac de l'eslovè Prinoz Roglic (LottoNL-Jumbo) en els carrers de Bilbao, a menys de tres quilòmetres de l'arribada, li va donar uns metres d'avantatge que ni tan sols els esprintadors com Michael Matthews (Sunweb) van ser capaços de tancar. Roglic, que estava a tres segons de De la Cruz, va alçar els braços com a vencedor de l'etapa però li va faltar un segon per prendre el mallot al vallesà. Ara estan empatats a temps.

Tot i l'ensurt que va tenir el català a Bilbao, la seva defensa del lideratge al coll del Vivero (5 km al 8 per cent de mitjana) va ser de llibrer. Sense el millor ciclista de l'equip, Julian Alaphilippe, al seu costat –encara dolgut per la caiguda de dimecres–, el català va respondre amb suficiència als atacs dels escaladors més perillosos, Sergio Henao (Sky), Ion Izagirre (Bahrein) i Alejandro Valverde (Movistar). El paper del mallorquí Enric Mas, sempre al seu costat, va ser també decisiu per posar ordre en el grup capdavanter.

Més perillós que la pujada va ser el descens. Amb la mínima diferència que De la Cruz tenia sobre tots els seus rivals va haver de vigilar-los a tots i ja va haver de sortir en persona a un primer atac de Roglic. Quan semblava que el grup, ja més ampli, es jugaria la victòria a l'esprint, l'eslovè ho va tornar a intentar, aquesta vegada amb èxit, almenys en el seu primer objectiu, el triomf d'etapa. Pel lideratge, haurà d'esperar.

De la Cruz es troba ara en el desafiament més rellevant de la seva trajectòria. Defensar un mallot de líder en una prova UCI World Tour i fer-ho en una etapa, la d'avui, amb sis ports de muntanya i final al coll d'Arrate –Joaquim Rodríguez hi va guanyar el 2015– i una contrarellotge de 28 quilòmetres, on Roglic seria el principal favorit. Haurà de resistir els atacs d'Henao i companyia i mirar d'allunyar, al mateix temps, el ciclista eslovè en la general. I tot plegat amb un equip disminuït per la situació física d'Alaphilippe.