Una gran lliçó de 42.195 m

En el camí de normalitzar el lèxic, han aparegut termes nous, alguns d'exagerats i d'altres que creen confusió Kipkemoi demostra que no hi ha discapacitats ni invàlids, sinó persones amb capacitats extraordinàries

Vivim en una època en què encara estem discutint quina és la paraula exacta per referir-nos a les persones amb algun dèficit funcional. Parlar de discapacitat, o de capacitats diferents, a vegades se'ns fa una mica estrany.

Afortunadament, cada dia és més habitual veure persones amb cadira de rodes o utilitzant diversos dispositius ortopèdics que passegen pels carrers de les nostres ciutats i que ocupen llocs de treball de diverses categories professionals: ministres, presidents, directors d'empreses, treballadors de serveis... Incloure en els nostres equips de treball tot tipus de persones en funció de la seva vàlua i no per l'aspecte és la nostra responsabilitat. Aquestes persones amb característiques no estàndard enriqueixen el col·lectiu, donen una lliçó a tothom i enforteixen la societat, que moltes vegades considera les persones amb discapacitat poc útils, poc preparades i amb poques possibilitats d'accedir al món laboral.

Davant d'una situació traumàtica, d'una malaltia i d'un procés de rehabilitació, cal tornar a casa, començar una nova vida. Moltes vegades el complex d'inferioritat, la solitud, l'aïllament o la tristesa condueixen de manera inexorable a l'exclusió, a la negació i al dol permanent. Aquests punts s'han de treballar de manera intensa durant el tractament, sobretot de manera personalitzada, entenent que cadascú viu la seva pròpia situació de manera molt diferent. Hi influeix el nivell d'afectació, la manera de ser, la cultura individual i la situació econòmica familiar, però també l'estat emocional i la situació geogràfica. Cadascú pot viure la discapacitat de maneres molt diferents.

Més enllà de situacions específiques, ja que tothom ho viu com pot i de la millor manera, després d'haver escoltat centenars d'experiències, podem veure que els pacients tenen molt en comú. Històries que parlen de creixement, superació, integració, inclusió i normalització com a elements positius, però també relats que parlen de tristesa, deteriorament, inferioritat i exclusió.

Cal ser molt curosos amb el llenguatge que fem servir quan parlem amb aquestes persones. Anys enrere, a algú que havia nascut amb alguna deformitat o que tenia alguna part del cos que no es movia de la manera que consideràvem normal, se li posava la nefasta etiqueta d'invàlid, persona que gairebé era considerada non grata per la societat, amb pocs recursos, pocs amics i, fins i tot, en algunes ocasions motiu de rialles i escarni. Amb el temps, i demostrant que potser no eren tan invàlids, es comença a utilitzar la paraula minusvàlid, ‘menys vàlids que les altres persones'. Moltes vegades, les persones han hagut de canviar aquest menyspreu per admiració. Una gran lliçó ja l'hem après repassant personatges històrics cèlebres admirats per tots els públics: només hem de recordar les dificultats auditives de Beethoven, la poliomielitis de Frida Kahlo, la ceguesa de Louis Braille i la impossibilitat per caminar del pintor Matisse al final de la seva vida.

Un nou terme es va posar de moda amb motiu dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92: discapacitat. Durant el setembre d'aquell any, els carrers de les nostres ciutats, i especialment els de Barcelona, es van omplir de persones usuàries de cadira de rodes i que practicaven esport. Influenciats pels anglicismes handicapped i disabled, la paraula discapacitat ve a definir la persona que té capacitats diferents i, a més, ve reforçada quan hi afegim la paraula persona, factor que el categoritza com a ésser humà igual que els altres.

En aquest procés d'anar normalitzant el lèxic, han anat apareixent paraules noves, algunes d'exagerades i d'altres que fins i tot poden dur a la confusió: persona amb capacitats diferents, diversitat funcional, capacitats especials…, sempre amb la bona intenció de voler crear termes que no generin un menyspreu envers la persona. Aquesta idea, però, corre el risc de poder confondre o fins i tot d'amagar una realitat evident.

A molts ja ens agradaria tenir capacitats especials per poder aconseguir moltes coses, però en realitat no deixem de moure'ns dins de la normalitat. No hi ha superherois ni superpoders; senzillament, hi ha persones amb discapacitat i no cal ocultar ni invisibilitzar la manera de ser ni la manera de viure.

Antoni Guillén, del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, afirma que no cal canviar-ne el nom: el que cal és que tothom s'hi impliqui per canviar la realitat.

Tot i així, avui encara se'ns fa estrany veure un científic assegut en una cadira de rodes elèctrica i parlant amb un comunicador que transforma els seus sons en paraules. També ens impacta veure un predicador amb agenèsia a les quatre extremitats, un premi Nobel amb esquizofrènia i un cantant i excel·lent pianista cec.

Això ho podem entendre si fem un acte de fe o de compassió, però també si actualitzem la nostra manera de pensar i la posem mirant de cara al futur. Hem de ser capaços de pensar en la inclusió de tots i de tothom en la societat actual. Tots hem de ser contribuents d'Hisenda, ja ho deia el Dr. Guttmann després de la Segona Guerra Mundial.

L'últim esdeveniment que demostra una plena normalitat i senzillesa, i que és un exemple per a tothom, és el de l'atleta de Kenya i esportista paralímpic que fa pocs dies va guanyar més de 20.000 atletes en la marató de Barcelona. Probablement, quan el van convidar a fer de llebre dels atletes que estaven nominats a guanyar la prova, ni ell mateix es podia creure que tindria possibilitats d'assolir la primera posició.

Jonah Kipkemoi no s'ho creia, i de ben jovenet no s'hauria imaginat mai que aquell noi de família més que humil un dia viatjaria a Europa, guanyaria diners i assoliria la fama. Aquest atleta de Kenya, a més, tenia una marcada diferència a les extremitats superiors respecte als seus rivals. Un desafortunat incendi a casa seva quan era petit li va provocar greus cremades i una severa deformitat al braç i a la mà dreta. Ara, ja amb el reconeixement públic i sense que ningú hi pugui tenir res a dir, un discret atleta paralímpic africà va aconseguir, juntament amb els més de 200 atletes amb discapacitat, acabar i, a més, guanyar l'última edició de la prova més espectacular i meritòria de l'atletisme. Un exemple de 42.195 metres que va cridar l'atenció a tot el món i va demostrar que ja no hi ha invàlids ni discapacitats, sinó persones amb capacitats extraordinàries. Com ja deia Stephen Hawking fa molts anys, “tots som discapacitats d'alguna manera, només és una qüestió de detall”.