800 partits a l'Asobal

Més enllà de la possibilitat d'arrodonir la xifra de victòries consecutives a la lliga Asobal fins a les 115 contra l'Auto Gomas Sinfín de Santander (17 h) avui el Barça Lassa es convertirà en el primer equip que arriba als 800 partits en la competició. De fet, des que es va instaurar la lliga Asobal, al setembre de 1990, només l'equip blaugrana i el BM Granollers s'han mantingut ininterrompudament en la màxima competició estatal durant 27 temporades. El tècnic barceloní Xavi Pascual es va referir ahir sobre aquesta nova fita del club blaugrana: “El Barcelona no és només una referència europea, sinó també mundial, i això implica un important compromís per als que formen la plantilla.”

El Barça de Valero Rivera va començar la seva singladura a la lliga Asobal el 22 de setembre de 1990 amb un triomf molt ajustat contra el Teucro gallec (20-21). Des d'aleshores, l'equip blaugrana ha disputat 799 partits, amb un balanç de 706 victòries, 23 empats i 70 derrotes. Ha marcat 25.420 gols –l'autor del primer va ser Vujovic– i n'ha encaixat 19.384. De les 26 edicions completades, el Barça ha assolit 15 títols i té molt ben encarrilat el 16è, que es pot assegurar matemàticament d'aquí a tres jornades. En aquest sentit, destaquen les cinc corones consecutives en l'època del dream team (1995/96-1999/00). Una fita que ja ha estat superada per l'equip de Xavi Pascual, amb sis títols seguits (2010/11-2015/16) i que sembla no tenir aturador. En aquestes 27 temporades en la lliga Asobal, el Barça només ha tingut quatre entrenadors: Valero Rivera (1990-2004), que ja ocupava el càrrec des del 1983; Xesco Espar (2004/05-2006/07); Manolo Cadenas (2007/08-febrer 2009) i Xavi Pascual (febrer 2009-2017). Toni Rubiella també es va asseure a la banqueta durant alguns partits a principis de 2012 per cobrir la baixa de Pasqui per uns problemes de salut.

En el segon lloc del rànquing hi figura el BM Granollers, que dimecres contra l'Ademar va arribar als 790 partits a la lliga Asobal. En aquesta cita també va complir una efemèride el porter Vicente Álamo, que es va convertir en el dotzè jugador que arriba als 500 partits en la competició. Durant aquests 790 partits, el Granollers, que demà rep el Bidasoa Irún, ha acreditat 376 victòries, 87 empats i 327 derrotes. A final de curs, completarà 797 partits i, per tant, haurà d'esperar a la temporada vinent per assolir la xifra de 800. Durant aquest període, l'equip granollerí ha marcat 21.254 gols i n'ha encaixat 20.831. A gran distància dels dos clubs catalans, hi apareixen el Valladolid (701) i l'Ademar de Lleó (683).