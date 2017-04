Ven car el mallot

David de la Cruz (Quick-Step) va cedir el mallot de líder en l'etapa reina de la Volta al País Basc, que va acabar a Eibar amb triomf d'un dels grans protagonistes de la temporada, Alejandro Valverde (Movistar), que és també el nou líder de la general. El català, que va cedir 22 segons, és ara novè en la general, a 19 segons de Valverde, i amb possibilitats d'aspirar al podi si avui, en la jornada final, completa una bona contrarellotge (27,7 quilòmetres).

Tot i que l'etapa incloïa sis ports de muntanya, tot plegat es va decidir en les duríssimes rampes d'Arrate, la cita on sovint es decideix la general de la Volta. La jornada no va començar gaire bé per a De la Cruz. El seu company d'equip, Julian Alaphilippe, encara adolorit per la caiguda de dimecres, no prenia la sortida i el sabadellenc quedava sense el seu millor escalador per afrontar els previsibles atacs de tots els seus rivals a Arrate.

Durant l'etapa, el Quick-Step va trobar aliats inesperats, sobretot l'Orica-Scott, que no només va tirar per terra tots els intents d'escapada amb un ritme constant, sinó que després va actuar realment com si un dels seus ciclistes portés el lideratge. De la Cruz simplement es va deixar portar. Els australians probablement van calcular malament les forces del seu líder, Simon Yates, que després de l'exhibició en el Gran Premi Miguel Indurain es va presentar a la sortida del País Basc com un dels principals candidats al títol.

A tretze quilòmetres de l'arribada i quan els escaladors ja ensumaven el coll d'Arrate, el Movistar va agafar el relleu de l'Orica i van accelerar encara més el pilot amb el murcià Rubén Fernández exercint de locomotora.

Tots a patir

La pujada a Usartza, com es coneix també el coll d'Arrate, era diferent de la dels últims anys. L'organització va decidir que els ciclistes pugessin per l'altra banda, amb rampes més exigents. L'ascensió no va decebre i Valverde tampoc. Els que es pensaven que a l'espanyol li podria passar factura el desgast dels triomfs en les voltes de Múrcia, Andalusia i Catalunya es van equivocar. Dels favorits, va ser el més valent i, de fet, cada vegada que s'aixecava de la bicicleta, el que més malament ho passava era De la Cruz, que, sense cap company al costat, va començar la resistència en solitari. Quedava el tram més dur, quatre quilòmetres al 9% sense cap descans. Valverde va atacar fins a cinc vegades Alberto Contador (Trek) i Sergio Henao (Sky), però el van subjectar bé. Això ho van aprofitar Michael Woods (Cannondale) i Louis Meintjes (Emirates) per anar cap endavant en solitari, però faltava molt, i abans de creuar el coll hi va haver un reagrupament mentre el líder patia per no perdre definitivament la Volta.

Descens i caiguda