La txapela, per a Valverde

Per primera vegada en la seva llarga carrera ciclista, Alejandro Valverde (Movistar), que ja té 37 anys, es va poder posar la tradicional txapela de guanyador de la Volta al País Basc. El murcià va defensar el seu lideratge en l'emocionant contrarellotge de la darrera etapa, en la qual va sortir amb el mateix temps que quatre rivals més i tenia el madrileny Alberto Contador (Trek), un dels favorits, a només tres segons. L'eslovè Primor Roglic (Lotto Jumbo) es va emportar la victòria en aquesta última etapa, mentre que el sabadellenc David de la Cruz va fer una gran contrarellotge, va ocupar el cinquè lloc i va aconseguir pujar fins a la quarta plaça de la general.

Valverde i Contador van protagonitzar un gran duel en els 27 quilòmetres de la crono, amb una dura pujada en els quilòmetres inicials i un final d'etapa complicat que no permetia relaxació. El madrileny va sortir amb una bicicleta de carretera normal per fer millor la pujada i la va canviar a pocs metres del cim (7,2 km) per una de contrarellotge. El canvi li va anar bé, ja que en el parcial intermedi Contador va fer el millor temps (19:16) i va avantatjar de nou segons Valverde, amb la qual cosa es va situar virtualment amb un avantatge de sis segons al capdavant de la general. David de la Cruz també va fer un bon inici de contrarellotge, quan va passar pel punt intermedi va fer el millor temps fins llavors (19:38) i, quan havien passat tots, tenia el quart millor registre.

Duel amb Contador

En la segona meitat de l'etapa, Contador i Valverde van mantenir un duel espectacular amb una diferència virtual de només uns segons, tot i que el madrileny va explicar al final que tenia la ràdio espatllada i no sabia les referències dels rivals. Al davant, Primor Roglic va entrar a meta amb el millor temps de 35:58 i era un sòlid aspirant a guanyar l'etapa, mentre que la lluita per la general va quedar centrada entre el madrileny i el murcià. De la Cruz, que aspirava a pujar al podi, va fer 36:32, però el basc Ion Izagirre ho va millorar (36:13) i el va deixar en el cinquè lloc de l'etapa i en la quarta plaça de la general. Tot i això, el sabadellenc va remuntar des del desè lloc que tenia en la general i va quedar a 23 segons del tercer lloc del podi, que va ser per al guipuscoà. En la lluita per la general, Contador va cedir temps en els darrers quilòmetres i a la meta va marcar un registre de 36:21, que va ser insuficient. Valverde va fer 36:07, va ser segon de l'etapa i va guanyar encara més avantatge respecte al madrileny i es va emportar la victòria final per disset segons de marge. Dels quatre rivals amb qui el murcià estava empatat a temps en l'inici de l'etapa, cap va entrar en la lluita per la victòria i en el pas intermedi ja havien quedat molt despenjats.

Tercera volta per etapes