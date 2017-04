En el partit 800 no perden el costum

El Barça va celebrar ahir el seu partit número 800 en la lliga Asobal amb una clara victòria, la 115a consecutiva, contra el SinFín Santander. L'equip de Xavi Pascual es va permetre, fins i tot, assajar diversos sistemes de cara a l'important duel de la jornada vinent a la pista de l'Ademar Lleó, el segon classificat.

El SinFín va mirar d'alentir el joc per controlar els atacs blaugrana. Els homes de Rodrigo Reñones van aconseguir sorprendre a l'inici. Les bones accions del lateral Pablo Paredes i del veterà pivot cantàbric de 40 anys José Manuel Herrero Lon van superar la defensa blaugrana (5-7, min. 11), en la qual Xavi Pascual provava un trio central format per Viran, Jícha i Noddesbo, que no acabava de funcionar. Però en el minut 15 de partit, i tot i que el porter romanès del SinFín, Darius Makaria, protagonitzava una notable actuació, el Barça va capgirar el resultat amb un parcial de 6-0. Reñones va parar el partit, però Pascual va començar les rotacions i va fer entrar Kamil Syprzak, Timothey N'Guessan, Valero Rivera i Kiril Lazarov. El català i el macedoni van destrossar la defensa cantàbrica amb vuit gols en deu minuts i es va tancar la primera meitat amb un clar 20-12. En la segona part van entrar en joc Entrerríos i Sorhaindo. Per la seva banda, el SinFín va abaixar els braços en defensa i va jugar més obertament a l'atac, situació que va aprofitar el Barça per sorprendre al contraatac. Joan Saubich, amb quatre gols, era el més efectiu dels catalans, que van arribar a tenir un màxim avantatge de 16 gols (36-20, min. 49).