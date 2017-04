El Granollers sua per la quarta plaça

El Fraikin Granollers va suar de valent ahir per superar el Bidasoa Irun, equip de mitja taula de l'Asobal. D'aquesta manera, els vallesans mantenen els dos punts de marge sobre l'Helvetia Anaitasuna en la lluita per la quarta plaça. El Fraikin recupera el camí del triomf després de perdre la setmana passada a la complicada pista de l'Ademar.

Va costar molt desequilibrar la balança ahir sobre el parquet del Palau d'Esports de Granollers en el partit 501 de Vicente Álamo, que ahir va cedir gairebé tot el protagonisme sota els pals al jove Pol Sastre. Fins ben entrada la primera meitat no va poder agafar avantatge el conjunt local, que va aconseguir tres gols de marge. Va ser, però, un miratge perquè els bascos van tornar a situar-se a només un gol en el marcador (12-11) quan el duel arribava al descans.

L'expulsió de Marc Garcia en l'inici de la represa va condicionar els locals que van remar de valent per seguir manant en el duel. Eduard Nonó i Kauldi Odriozola, amb vuit i set gols respectivament, dirigia el Bidasoa en l'atac i el Fraikin canviava de defensa per mantenir el tipus. Adrià Pérez i Marc Cañellas, amb 5 gols, van ser els homes més destacats del conjunt vallesà en l'aspecte golejador. El Granollers va tornar a aconseguir un coixí de dos gols en el tram final del duel i va aprofitar-ho per amarrar els dos punts a casa i aferrar-se a la quarta posició, el principal estímul amb vista al darrer tram del curs.