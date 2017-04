Van Avermaet, per fi

Era el flamenc que els amants del sucre i l'èpica haurien preferit, però no el que tenia les cames més fresques. Tom Boonen (Quick-Step) va acaparar l'atenció ahir a la París-Roubaix. Va ser seguit amb lupa durant els 257 quilòmetres entre Compiègne i el velòdrom de Roubaix. No va perdre mai les possibilitats en una cursa selectiva i en què cada llamborda esdevé un escull traïdor, però mai va estar en condicions preferents de ser el primer corredor de la història que estampa el nom al palmarès de l'infern del nord cinc cops. Va ser tretzè. I ja no ho podrà fer perquè ahir va penjar la bicicleta i va posar el punt final a una carrera esplèndida, amb set monuments (quatre París-Roubaix i tres voltes a Flandes), sis etapes del Tour, un mundial...

Ahir la glòria se la va endur un altre ciclista nascut a Flandes, que va resoldre un deute pendent després de diversos intents fallits: Greg van Avermaet (BMC). El campió olímpic arrodoneix un excel·lent inici de curs en què ha guanyat l'Harelbeke i la Gent-Wevelgem. A més, va ser segon diumenge passat a la Volta a Flandes, on un incident amb l'eslovac Peter Sagan (Bora) li va restar bona part de les possibilitats de firmar un dels doblets més preuats del ciclisme. Fins ahir s'havia hagut de conformar amb quatre podis entre Flandes i Roubaix, però per al campió olímpic a Rio això ja forma part de la història.

Van Avermaet no va tenir una jornada plàcida en una prova que comprimeix totes les incidències d'una gran volta per etapes en gairebé 260 quilòmetres. Va ser el primer dels favorits a perdre possibilitats en caure i quedar tallat a 100 quilòmetres de meta. A partir d'aquí, el nus de la 115a edició de la París-Roubaix va viure moments trepidants. Boonen va quedar momentàniament tallat, mentre l'altre gran favorit de la jornada, Peter Sagan, dinamitava la cursa i posava els fonaments del que semblava una inevitable nova exhibició del campió del món. Va atacar a 77 quilòmetres de Roubaix i va marxar amb tres corredors més. Però aquest tampoc era el diumenge de Sagan. Si fa una setmana l'ocasió de coronar-se a Flandes se li va esfumar en enganxar-se amb un cartell publicitari, ahir el van condemnar els problemes mecànics. Cinc quilòmetres després de l'acceleració va punxar i va ser engolit pel grup de favorits. Trenta quilòmetres més endavant, quan Sagan liderava el grup de referència, que perseguia l'italià Daniel Oss (BMC), líder durant uns quants quilòmetres junt amb el belga Jasper Stuyven (Trek), i es disposava a tensar la corda, va tornar a tenir una avaria que el va descartar definitivament.

Llavors es va formar un últim grup avançat, amb Van Avermaet, el txec Zdenek Stybar (Quick-Step) i l'holandès Sebastian Langeveld (Cannondale), que va mantenir la diferència amb el grup de Boonen. Al velòdrom s'hi van afegir el belga Stuyven i l'italià Gianni Moscon (Sky), i tots cinc es van disputar la victòria en l'esprint. Stybar va agafar avantatge a pocs metres de meta, però Van Avermaet va reaccionar a temps per rescabalar-se de les anteriors frustracions i engrandir una mica més un palmarès que fa goig als seus 31 anys.