Jaqueta verda per a Sergio García

Sergio García ha conquerit aquesta matinada el Masters d'Augusta després d'un mà a mà fins al forat 73 amb Justin Rose, al qual ha superat en el primer forat del desempat per un error de l'anglès. En una apassionant última jornada, els dos líders han acabat igualats a 279 cops (-9). És la primera vegada que el golfista de Borriol, de 37 anys, s'enfunda la jaqueta verda i guanya un gran torneig. García, que s'ha mantingut en el lideratge durant els quatre dies de competició, s'uneix a les llegendes del golf mundial i els ídols de la seva infància, els dues vegades campions Severiano Ballesteros i José María Olazábal. “Segueixo sent el mateix, tot i que estic molt satisfet i molt orgullós, no només de com he estat al camp, sinó també de tota la gent que m'ha donat suport i tots els que han estat aquí des del principi de la meva carrera”, ha manifestat el castellonenc després de la cerimònia de lliurament de la jaqueta verda.

Mentre García i Rose es batien en els últims forats quedaven enrere els nord-americans Charley Hoffman, líder de la primera jornada, i Jordan Spieth, guanyador de l'edició del 2015 i clar favorit dels aficionats nord-americans, que va repetir l'error de l'any anterior i va tornar a caure a l'aigua.