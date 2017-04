Per fi, la jaqueta verda

Sergio García ja pot respirar tranquil. Als 37 anys, quan ningú ho esperava, ha arribat allà on se suposava que arribaria mentre era la gran promesa del golf mundial i, per fi, ha afegit al seu palmarès una competició del Grand Slam. “Ja no em tocarà respondre mai més si soc el millor jugador que no ha guanyat mai un gran torneig. Potser ara el que hauré de respondre és si soc el millor jugador que només n'ha guanyat un. Però ho podré suportar”, va manifestar, irònic, el golfista de Borriol diumenge, amb un somriure a la boca i la preuada jaqueta verda que l'acredita com a campió del Masters d'Augusta damunt les espatlles. La falta d'una mentalitat adequada i el poc control de les emocions han perjudicat l'extraordinari talent de Sergio García durant els anys en què se l'esperava i no acabava d'aparèixer. Només així s'explica que hagi necessitat 74 intents per coronar-se en un major. Aquesta vegada, però, la maduresa l'ha fet arribar on sempre havia somiat. “Amb el temps vaig començar a sentir-me incòmode a Augusta, però fa tres o quatre anys que hi vaig fer les paus per acceptar que aquest torneig et dona el mateix que et treu. Per això soc aquí, amb aquesta jaqueta”, va comentar.

De fet, sense un canvi de mentalitat no hauria pogut aguantar la pressió d'anar al darrere del seu amic Justin Rose en el moment més crític de l'última jornada quan, després de dos bogeys seguits en els forats 10 i 11, no va perdre la paciència. O quan, en el forat 16, va desaprofitar la possibilitat d'un birdie. “Ha estat clau pensar de manera positiva en el moment en què les coses no em sortien”, va explicar després. El cas és que, si en anteriors ocasions Sergio García abaixava els braços quan pintaven bastos, diumenge va saber reaccionar a l'altura de la seva categoria per capgirar el duel que mantenia amb Rose amb un eagle i, tot i que no la va encertar amb el putt que l'hauria convertit en campió a l'últim forat, va acabar assolint el triomf de la seva vida en un emocionant desempat gràcies a un birdie.

Per a la història quedaran els impecables registres de Sergio García en aquest Masters del 2017. Si dijous, en la primera jornada, va ser el millor amb 71 cops, divendres i dissabte va acabar coliderant la classificació, amb 69 i 70 cops respectivament. Finalment, diumenge, culminaria la seva actuació amb 69 cops que el van situar, sumant les quatre voltes, amb 279, nou per sota el par. Sense uns números com aquests no hauria estat possible que el de Borriol es posés la jaqueta verda, la mateixa que van vestir els seus ídols Severiano Ballesteros i Chema Olazábal, i que superés, a més de Justin Rose (que, igual que ell, va acabar amb -9 sota el par), Charl Schwartzel (-6), Matt Kuchar (-5), Thomas Pieters (-5), Paul Casey (-4), Kevin Chappell (-3), Rory McIlroy (-3)... Molt més enrere, en el lloc 27 i amb tres cops per sobre el par, acabaria el jove golfista basc Jon Rahm, de qui alguns esperaven, fins i tot, que debutés a Augusta guanyant el torneig. La irrupció de Rahm, en tot cas, va deslliurar de la pressió d'altres anys Sergio García i qui sap si també el va motivar a contradir els que ja no comptaven amb ell.