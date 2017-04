L'elit mundial de dobles se cita en l'Open Banc Sabadell

La prova de dobles del Barcelona Open Banc Sabadell 65è Trofeu Compte de Godó aplegarà cinc de les set millors parelles del rànquing mundial i set dels deu primers jugadors del rànquing de dobles. També hi seran presents els catalans Marc López, actual campió olímpic, i Marcel Granollers, amb les seves respectives parelles en aquesta modalitat.

La llista de dobles està encapçalada per la parella número 1 del món, actualment formada pel finès Henri Kontinen i l'australià John Peers. Els dos jugadors també són el primer i el segon del rànquing de dobles i acaben de guanyar l'obert d'Austràlia. En la llista d'inscrits també hi ha dos jugadors més que han estat número u en els darrers anys, el brasiler Marcelo Melo i l'escocès Jamie Murray. Marcelo Melo forma parella amb el polonès Lukasz Kubot, formen la segona parella del món actualment i han guanyat l'últim torneig que s'ha disputat, el Masters 1.000 de Miami. Jamie Murray jugarà amb el seu actual company, el brasiler Bruno Soares. Tots ells aspiren a succeir en el palmarès els germans nord-americans Bob i Mike Bryan, que van guanyar l'edició de l'any passat. Tres dels jugadors inscrits ja apareixen en el palmarès del torneig. Henri Kontinen va guanyar el Barcelona Open fa dos anys al costat del croat Marin Draganja, Bruno Soares va ser campió l'any 2013 fent parella amb l'austríac Alexander Peya i el polonès Marcin Matkowski va guanyar un any abans amb el seu compatriota Mariusz Fyrstenberg.

