La festa contínua

El capità del Kiel, el central croat Domagov Duvnjak, va passar ahir per la sala d'operacions per tractar-se d'una lesió al tendó de la ròtula del genoll esquerre i estarà aproximadament uns sis mesos de baixa. Duvnjak, per tant, serà una absència de consideració en el duel de quarts de final que han de jugar el conjunt alemany i el Barça Lassa, el 23 d'abril el partit d'anada a l'Sparkassen Arena i el 29 la tornada al Palau Blaugrana. El central croat capitalitza tot el joc del Kiel i tot i no estar al cent per cent és una peça fonamental en tot l'engranatge del conjunt d'Alfred Gislason. En absència de Duvnjak, millor jugador mundial el 2013, guanyarà protagonisme el jove lateral austríac Nikola Bylic, que ja va ser un dels jugadors destacats en l'eliminatòria contra el Rhein-Neckar.