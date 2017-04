La federació porta la copa intercontinental a Lloret

Si res no canvia, Catalunya albergarà, entre el 2 i el 7 de maig, dues copes intercontinentals de futbol sala: la que es va presentar, el mes de febrer passat, a Granollers i una altra, organitzada per la Federació Catalana (FCFS), amb l'aval de l'Associació Mundial de Futsal (AMF), a Lloret de Mar. Les desavinences entre l'associació basca de futsal (Favafutsal), impulsora de l'esdeveniment de Granollers, junt amb l'empresa Esa Sports, i la federació catalana han motivat aquesta rocambolesca situació. El torneig aplegava 16 equips de tots els continents –un d'ells, l'Escola de Futbol Sala Ripoll, en representació de Catalunya– i s'havia de jugar segons les regles de l'AMF. El cap de setmana passat, però, els organitzadors van decidir que es jugués amb les normes dela FIFA i van provocar que la federació catalana fes un pas al costat i abandonés l'organització.

Aquests fets han mogut, per altra banda, l'Associació Mundial de Futsal a demanar als seus equips que no participin en la Copa Intercontinental de Granollers. Amb tot, la majoria ja havia fet el pagament del viatge i de l'estada a Catalunya. Per això, a corre-cuita i a instàncies de l'AMF, la federació catalana està muntant un torneig alternatiu a Lloret de Mar. “Ho fem per salvar la imatge de l'AMF”, justifica Dani Vives, president de la FCFS, a aquest diari. De moment, han donat el sí a la Intercontinental de Lloret el Team Fai (de l'Índia), el Colorado Futsal (del Brasil), el Casa Magallanes (de l'Argentina), el Jave 33 (de l'Uruguai), el Sydney All-Stars (d'Austràlia) i el Klup Curaçao (de Curaçao). Ahir, el Ripoll encara no havia pres una decisió. En tot cas, Vives assegura que esperen la resposta definitiva de dos clubs catalans que han estat convidats a participar en la nova intercontinental.

Tant si com no