Anna Nordqvist domina la primera jornada a Sitges

La sueca Anna Nordqvist va ser la gran protagonista de la primera jornada de l'Estrella Damm Mediterranean del circuit europeu femení que es disputa en el Club de Golf Terramar de Sitges. La golfista escandinava, desena del rànquing mundial, va sortir a jugar en el primer torn, a les vuit del matí, va ser la primera líder i es va mantenir primera durant tot el dia. Els seus 66 cops, cinc sota el par del camp, situat en 71 cops, no van poder ser superats per cap rival i un grup de cinc jugadores va quedar a un cop. Les millors jugadores estatals van ser Azahara Muñoz i Núria Iturrios, amb 69 cops (-2), mentre que les millors catalanes van estar sobre del par: Mireia Prat i Gemma Fuster van fer 73 cops (+2).

Anna Nordqvist, una de les grans favorites a la victòria, va lliurar una targeta de 66 cops després d'haver fet sis birdies, un cop sota el par del forat, i un bogey, un cop per sobre. Va començar per la segona meitat del camp, en el forat 10, i ràpidament es va situar amb un -2. Va ser en els segons nou forats on va consolidar la seva bona volta aconseguint el definitiu -5 en l'últim forat que va jugar. La sueca es va adaptar bé a les exigents condicions del camp, sobretot en els greens i a la brisa que va complicar el joc llarg. Anna Nordqvist té un avantatge d'un cop respecte a un grup de cinc jugadores que van acabar la primera jornada amb 67 cops (-4). La malaguenya Azahara Muñoz i la mallorquina Núria Iturrios estan a tres cops de la primera després de fer-ne 69 (-2), fet que les ha situades en una bona onzena plaça.

Les millors de les sis catalanes van ser Mireia Prat i Gemma Fuster, que van acabar amb 73 cops (+2). Mireia Prat va fer quatre birdies, quatre bogeys i un doble bogey, i Gemma Fuster va ser una de les sis jugadores que va fer un eagle –dos cops sota el par del forat–, que va completar amb dos birdies i sis bogeys, dos en els dos últims forats. Elia Folch, l'única catalana amb la targeta del circuit europeu femení, i Camilla Hedberg van fer 77 cops (+6). Elia Folch es va complicar la volta quan en quatre forats seguits va fer tres bogeys i un doble bogey de tres cops i es va situar +8. En els últims quatre forats ho va esmenar una mica amb tres birdies i un bogey. Camilla Hedberg no va fer el seu primer i únic birdie fins al forat 16, i va acumular set bogeys. Carolina González va fer 79 cops (+8).

El debut de Paula Martí –la millor golfista catalana de la història–, després de set anys sense competir, va ser complicat i va fer la pitjor targeta, 84 cops (+13). La barcelonina, de 37 anys, va perdre molts cops en la primera meitat del recorregut i va millorar en la segona.