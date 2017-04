“No estava despenjat, només una mica lluny”

Marc Márquez va assenyalar que, després de l'errada, a l'Argentina, la cursa d'Austin era molt important: “Sabia que si no es guanya aquí estàvem força malament. No ha estat fàcil. Era un moment important del campionat perquè veníem d'una cursa amb una errada. En les primeres voltes no tenia gaire confiança. Havia de tenir paciència amb el pneumàtic dur del davant. La victòria és molt important.” El de Cervera va revelar que havia triat la goma dura just abans de començar la cursa: “He triat el dur pràcticament cinc minuts abans de sortir a la pista. En la primera meitat de la cursa podia donar més. Intentava acostumar-me als pneumàtics i entendre'ls, com si fos un test. No volia cometre el mateix error que a l'Argentina. Quan la temperatura estava bé i ha baixat la gasolina he vist que era el moment d'atacar.

Finalment es va reivindicar per a la resta de la temporada: “No estava despenjat del títol, només una mica més lluny. En la següent cursa tot pot canviar. El campionat és molt llarg i el que va líder és el que menys falla.”