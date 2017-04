Kiel, més infern que mai

La majoria de jugadors del Barça Lassa ja saben de quin peu calcen a les pistes alemanyes, i en especial a l'Sparkassen Arena de Kiel, que per alguna cosa és conegut com l'Infern del Nord. El tècnic blaugrana, Xavi Pascual, i dues de les veus més autoritzades del vestidor, Víctor Tomàs i Gonzalo Pérez de Vargas, però, consideren que el viscut en el partit de diumenge va ultrapassar els límits del reglament i els àrbitres –els lituans Sondors i Licis– no van castigar amb la mateixa mesura les accions a les dues àrees. Les declaracions, en calent, del tècnic i dels jugadors van ser prou contundents. La millor notícia és que l'equip català va saber sobreviure al temporal i arribarà viu al partit de tornada amb un desavantatge de dos gols (28-26), assumible en un Palau Blaugrana que dissabte vinent (18.30 h) s'ha de convertir en una autèntica olla de pressió.

Després del partit, Pascual no va poder ni voler amagar la seva indignació: “L'arbitratge ha estat lamentable. No pot ser que un equip com el Kiel, que ens ha estat pegant tota l'estona, hagi acabat amb el mateix nombre d'exclusions que nosaltres. No ho entenc. No és la primera vegada que ens passa amb ells. Ja encadenem uns quants arbitratges que no respecten la nostra filosofia de joc.” El preparador blaugrana va focalitzar la duresa del Kiel en dos jugadors: “Sembla mentida que Wiencek i Toft Hansen després d'aquestes accions encara estiguin jugant a handbol. Les imatges sobre Jallouz i els jugadors de primera línia són claríssimes. L'equip ha fet tot el possible, i en unes altres circumstàncies hauríem pogut perdre de deu.” A més, Pascual fa una altra lectura de l'actuació arbitral: “És clar que no ens beneficia gens que el Flensburg estigui al llindar de l'eliminació i que la final a quatre es pugui quedar sense cap representant alemany.”

El capità, Víctor Tomàs, es va mostrar més moderat, però tampoc es va mossegar la llengua: “Em sembla bastant increïble que els seus dos defenses centrals acabin els partits, perquè han matat els nostres jugadors de primera línia.” L'extrem barceloní va reproduir textualment les mateixes paraules que havia dit al vestidor: “No és un mal resultat, però haurem d'anar al Palau amb el cul ben comprimit.” Gonzalo Pérez de Vargas, que va reaparèixer després de l'operació en un dit, va ser un altre dels que va parlar per als mitjans oficials del Barça: “El Kiel ha convertit l'handbol en un combat de lluita lliure.” El porter del planter va enviar un missatge per a l'esperança: “Estem empipats, però ens fa la sensació que hauria pogut ser molt pitjor. Al Palau mirarem d'imposar un nivell d'intensitat igual o més alt, i intentarem guanyar l'eliminatòria per anar a la final a quatre.”