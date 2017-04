Màxima il·lusió per aixecar la copa en territori hostil

Disset anys després d'aixecar per últim cop la copa del Rei, la Unió Esportiva Santboiana podrà tornar-la a guanyar diumenge vinent, a partir de dos quarts d'una, contra el SilverStorm El Salvador de Valladolid. El degà del rugbi català no tindrà, però, un camí gens fàcil: haurà de jugar a casa del seu rival que, a més, és de màxim nivell. De fet, és el primer classificat de la fase regular de la lliga, que va acabar diumenge passat. En tot cas, la principal dificultat que es presenta al conjunt del Baix Llobregat és l'escenari de la final, l'imponent estadi José Zorilla de Valladolid. La Federació Espanyola de Rugbi va decidir repetir l'experiència de l'any passat, quan el coliseu de la capital castellana va acollir aquest esdeveniment amb una assistència rècord de 26.000 espectadors.

La decisió, com és lògic, no ha agradat gens a Sant Boi. “Segons la nostra opinió, hauria de primar el criteri de neutralitat, perquè aquest és, per damunt de tot, un acte esportiu. Però la federació es va estimar més aprofitar l'aparador que suposa fer-ho a Valladolid”, explica a Miquel Martínez, el president de la Santboiana. La tibantor entre el club català i l'estament federatiu va provocar que en la presentació de la final, que va tenir lloc el 18 d'abril a l'Ajuntament de Valladolid, no hi hagués cap representant de la Santboiana. “Consideràvem que ens havien de pagar el viatge, i ells no hi van estar d'acord”, puntualitza Miquel Martínez en aquest sentit. “En cap moment ens hem sentit partícips de l'organització de la final. Ells ho plantegen com un esdeveniment de la ciutat de Valladolid i nosaltres no ens sentim considerats”, afegeix.

Sigui com sigui, el president de la UE Santboiana no dubta a apostar pels seus en el partit de diumenge. “Tenim moltes possibilitats de guanyar”, assegura. Serà el primer cop que l'equip senyera del rugbi català jugarà davant de tant de públic, en un partit que serà retransmès per dos canals de televisió i que ha despertat el màxim interès a Sant Boi. “El nostre objectiu era arribar a 500 aficionats desplaçats amb l'equip i ja l'hem sobrepassat”, celebra Miquel Martínez.