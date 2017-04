Afortunat i resignat

Sense Nishikori, el seu compatriota de 28 anys Yuichi Suchita (91è) s'ha erigit en un dels animadors del Godó. Va perdre l'últim partit de la prèvia, però va accedir al quadre com a lucky loser –perdedor afortunat– per cobrir la plaça vacant. Dilluns va batre Tommy Robredo i ahir va deixar tothom bocabadat superant per 4-6, 6-3 i 7-6 (3) el francès Richard Gasquet (9). El seu rival a vuitens serà l'asturià Pablo Carreño, que va vèncer l'italià Andreas Seppi per 6-4 i 6-2.

L'austríac Dominic Thiem (4) va oficialitzar el debut dels favorits amb consistència contra el britànic Kyle Edmund per 6-1 i 6-4. Més complet, es va fer seu el duel inèdit de dretes potents i s'enfrontarà amb el britànic Daniel Evans. A la mateixa central on fa tres anys va fer la proesa d'eliminar Nadal, Nico Almagro, finalista el 2013, va intimidar l'alemany de 20 anys Alexander Zverev (8), que es va imposar per 7-6 (4), 4-6 i 6-4. El murcià va cedir un break d'entrada, però el va igualar i es va situar amb un 5-4 favorable. Zverev va encarrilar el partit en el tie-break. Però el murcià, que surt d'una lesió, va reaccionar i el va obligar a fer un sobreesforç avançant-se fins i tot (1-3) en el tercer acte.

Cau Marcel Granollers

El quatre cops finalista David Ferrer (13) tampoc no va poder batre el neozelandès Kevin Anderson i va afegir la derrota per 6-3 i 6-4 a una mala temporada –3-7– que el té resignat als 35 anys tant en el pla físic –dolors crònics als tendons– com en el moral. El català Marcel Granollers, per la seva banda, havia redreçat el rumb dilluns, però ahir va claudicar davant del talent del francès Benoit Paire (17) per 6-3 i 7-6 (5), tot i que en el segon acte va tenir una pilota per igualar (6-5) en el tie-break.