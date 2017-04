Granollers i Lloret seran intercontinentals

De mica en mica, es van sabent detalls sobre els dos tornejos internacionals de futbol sala que, paral·lelament, acollirà Catalunya la setmana vinent, l'un a Granollers i l'altre a Lloret de Mar. El que se celebrarà a la capital del Vallès Oriental, organitzat per l'European Futsal Association (EFA), amb el suport de l'Ajuntament, té assegurada l'assistència de vuit equips –Vauvert (França), Colorado (Brasil), Taipei Futsal (Taiwan), El Chigre (País Basc), Futsal Ripoll (Catalunya), CFS Granollers (Catalunya), FS Montsant (Catalunya) i FK Bronx Skofja (Eslovènia)– i espera la confirmació dels representants de l'Índia i Líbia, així com del Dinamo de Moscou. La participació de qualsevol d'aquests equips és, però, altament improbable, perquè una setmana abans de la competició no hi ha temps per tramitar els visats. Per altra banda, contràriament al que havíem informat, el torneig, que continuarà portant el nom d'Intercontinental Futsal Cup Ciutat de Granollers, es jugarà amb les regles de l'AMF i no de la FIFA.

Pel que fa a la Copa Intercontinental de l'Associació Mundial de Futsal (AMF), que tindrà lloc a Lloret, no s'ha confirmat oficialment la presència de cap equip, però aquest diari ha pogut saber que el Jave (Uruguai) i el Casa Magallanes (Argentina) han triat jugar a la localitat gironina. “Aquest torneig no es fa en contra del de Granollers”, subratlla Dani Vives, president de la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS), que, com a membre afiliat de l'AMF, ajuda a l'organització. “Ens hi hem vist obligats, perquè l'entitat d'àmbit mundial que el beneïa, l'AMF, ja no ho fa”, afegeix. Dissabte passat, la federació catalana va emetre un comunicat en el qual, a més de destacar que l'organitzadora de la copa Intercontinental de Lloret és l'AMF, mostrava la seva preocupació per la celebració simultània dels dos tornejos i explicava que s'havia arribat a aquesta situació per “diferències programàtiques i de gestió entre ambdós ens organitzadors”. La federació catalana anunciava també que permet participar als seus clubs afiliats en qualsevol de les dues competicions.