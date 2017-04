La Santboiana pot pescar enmig de la mala maror

Mentre la Santboiana prepara tranquil·lament la final de la copa que diumenge que ve disputarà a l'imponent estadi José Zorrilla de Valladolid contra un equip d'allà, el SilverStorm El Salvador, a la capital castellana les aigües del Pisuerga baixen brutes de sang. A 565 quilòmetres, el degà del rugbi català observa com el seu rival en el transcendent partit de diumenge ha entrat en una guerra fratricida amb l'altre club de la ciutat, el VRAC Quesos Entrepinares, amb el qual coorganitza la final de la copa. El motiu del conflicte és la suposada alineació indeguda d'un jugador d'El Salvador, Hansie Graaf, en el duel que diumenge passat va guanyar aquest equip contra l'Alcobendas, i amb què va aconseguir els punts necessaris per proclamar-se campió de la fase regular de la lliga i deixar en segon lloc el VRAC Quesos Entrepinares. Graaf havia acumulat tres targetes grogues i, per tant, havia de complir sanció, però des de la federació espanyola no van comunicar el càstig al seu club.

El cas és que ahir hi va haver foc creuat en forma de comunicats. Va colpejar primer el VRAC que, en un text signat pel seu president, José María Valentí-Gamazo, va presentar una reclamació al comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Rugbi i una altra dirigida a la mateixa federació. La primera denuncia l'alineació indeguda de Graaf i la segona, una presumpta infracció greu per part del president del Comité Nacional de Disciplina Deportiva i del secretari del mateix comitè. El VRAC considera que l'alineació indeguda del jugador d'El Salvador “suposa un perjudici per als seus interessos (altera la classificació final de la lliga regular), per a la competició i per al rugbi nacional” i que “l'omissió suposaria un flac favor a l'enlairament mediàtic i comercial que està vivint el rugbi”. La resposta d'El Salvador no es va fer esperar i va ser igualment contundent. En una altra nota pública, el rival de la Santboiana en la final de la copa assegurava que ha complert el reglament “ja que no ha existit cap comunicació de sanció de cap jugador” i responia als seus veïns del VRAC advertint-los d'emprendre “totes les accions” contra qui pretengui embrutar la seva imatge.