“No anem a Valladolid a fer turisme, hi anem a guanyar”

Ningú com Josep Balsalobre viurà la final de copa que, demà passat, jugarà la Santboiana a Valladolid. Fill d'un jugador del degà del rugbi català i capità de l'equip, la seva veu es fa escoltar.

Com està vivint el vestidor de la Santboiana aquesta prèvia de la final de diumenge [per avui]?

No hi hem volgut pensar fins que no s'acabés la lliga. Però des de diumenge passat que estem notant l'ambient i connectant amb aquesta final de copa.

Aquesta setmana ha estat diferent a la resta de l'any?

Sí, i tant. Sempre que hi ha un partit important, tens ganes que arribi. L'ambient que s'ha creat en aquest, la mobilització que sabem que hi haurà, ens donen un extra de motivació.

De quina manera els afecta que es jugui a Valladolid, la casa del rival, i que, segons sembla, tot estigui preparat perquè El Salvador sigui el campió?

Ja ens esperàvem que la final es jugaria allà. El club es va esforçar perquè no fos així, però sabíem que s'acabaria jugant a Valladolid. És cert, sembla que tot estigui preparat perquè ells guanyin la seva final i sumin un títol més, però nosaltres ens ho prenem com un extra de motivació. No anirem a Valladolid a fer turisme. Hi hem anat moltes vegades i ja ens coneixem la ciutat. Hi anirem a guanyar el partit, creiem que podem fer-ho.

Vostè, que és fill de Sant Boi i capità de la Santboiana, ha d'esperar aquest partit amb més ganes que ningú.

Ja ho crec. Tots estem motivats, però en el meu cas veig la gent que va pel carrer, que et parla del partit, fins i tot els que no són gaire aficionats al rugbi. Tot plegat és molt motivant.

Ha jugat alguna vegada davant de 26.000 espectadors?

Mai. Serà la primera vegada.

També serà la seva primera final de copa...

De copa, sí. He jugat dues finals de lliga, les dues a Valladolid, i les he perdut.

L'última, d'una manera cruel.

Totes dues van ser per molt poc marge, però en la del 2015, a més, vam anar guanyant el partit tota l'estona, ens van expulsar un jugador durant els últims minuts i, finalment, en l'última jugada ens la van treure.

Queden uns quants jugadors d'aquell equip del 2015 a la Santboiana i suposo que es voldran treure l'espina.

Ben bé nou o deu, la majoria de l'equip. Aquest grup, aquesta generació de jugadors, ens mereixem un títol. I quin millor escenari que el de diumenge per poder-lo guanyar.

La Santboiana no guanya cap títol des de fa deu anys, i l'última copa és de la temporada 1999/2000. Sent que està davant d'una oportunitat que no pot perdre?

De la manera que estem jugant, segur que no serà l'última final que jugui aquesta generació. En cas que guanyéssim, podria suposar un punt d'inflexió per canviar la nostra mentalitat i començar a pensar i actuar com un equip guanyador.

Es pot guanyar un equip com El Salvador a casa seva i en un ambient com el que s'espera al Zorrilla?

Sí, i tant. Són un molt bon equip, molt fort, molt treballat. Però amb les armes que tenim nosaltres i les ganes que hi posarem, si aconseguim imposar el nostre joc tindrem moltes possibilitats. A més, potser el fet que tot estigui preparat perquè siguin campions els posa més pressió del compte i els perjudica. Per mi, els dos equips tenim un cinquanta per cent de possibilitats de guanyar.

Llavors, en termes futbolístics, no caldrà un ‘Maracanazo' perquè guanyi la Santboiana.

He, he... Segons els números, les estadístiques i la classificació en la lliga, potser sí. Però el sentiment que hi ha dins del vestidor és que tenim les mateixes possibilitats que ells. També és el que ens toca pensar, perquè no tindria cap sentit que anéssim a Valladolid pensant que ho tenim tot perdut.

La Santboiana no anirà, doncs, amb pell de xai a la final.

Si és per mi, no. No sé què faran els altres, però em sembla que hem d'anar a guanyar el partit.

Coneix algun jugador d'El Salvador? Hi ha parlat?

Amb altres equips sí que mantinc algun contacte, però precisament amb els jugadors d'El Salvador, no.

Un dels destacats, Hansi Graaf, podria no jugar per sanció.

Si juga, bé. Si no, millor. Però no sé fins a quin punt pot afectar que jugui o no.