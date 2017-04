Il·lusions compartides

A Kirixi, una localitat remota de Rússia, al sud-est de Sant Petersburg, el waterpolo català viurà avui una nova fita per emmarcar, amb la presència de l'Astralpool Sabadell i La Sirena Mataró en la final a quatre de l'Eurolliga. Per primera vegada en la història, dos equips del país participaran en la fase final de la màxima competició continental. Les vallesanes defensant el títol i intentant afegir el cinquè al palmarès, i les maresmenques –vigents guanyadores de la copa LEN, el segon torneig europeu–, estrenant-se en una final a quatre de l'Eurolliga amb la voluntat de mantenir la dinàmica de progrés i creixement dels últims temps. Ningú ho tindrà fàcil per complir els seus propòsits. Superar les semifinals és un primer repte majúscul. Les sabadellenques juguen contra l'Olympiacòs grec i les mataronines contra les amfitriones del Kirixi. Dos partits com dues autèntiques finals per accedir al duel decisiu de demà.

Les mataronines han progressat moltíssim els últims anys i cada vegada a més velocitat. El curs passat, sense anar gaire lluny, van guanyar les dues primeres copes de l'entitat la mateixa setmana. Primer van derrotar el Sabadell, la seva bèstia negra, en una actuació memorable a Can Llong, i set dies després van conquerir la copa LEN. Dues fites impensables temps enrere que es van fer realitat d'una tacada. Enguany han continuat superant-se i en els quarts de final van eliminar l'UVSE hongarès en una eliminatòria en què, en el tercer quart del partit d'anada, perdien per 9-4. Però en el darrer quart a Hongria van reviscolar (10-9) i a Mataró van rematar la feina (12-8). Avui disputaran la primera semifinal amb el Kirixi rus (17 h, a Catalunya). Les amfitriones s'han classificat en deu de les últimes dotze fases finals però mai han obtingut el premi final. Confien que en aquesta edició que organitzen no quedi res a l'aire i puguin trencar la malastrugança. A l'aigua són un equip letal: no deixen espais en defensa i es despleguen ràpid a l'atac buscant un un contra un demolidor. “Les russes són letals al contraatac. No podem perdre el control del partit perquè se'ns menjaran”, analitza la mataronina Ciara Gibson, mentre que la rival Eugeniya Ivanova reconeix la transcendència del partit per al Kirixi –“és un partit molt important per a nosaltres”– i la seguretat respecte a les seves possibilitats: “Estem convençudes que guanyarem la copa.” Encara que admet que coincidiran els quatre millors d'Europa i que tots tenen el seu perill.

El campió, en escena