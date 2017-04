“Si reivindiquem units, aconseguirem el que volem”

El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, va tancar ahir el cercle de ponències que, durant l'últim mes i mig, l'ha portat arreu del país per explicar el Codi de l'Esport de Catalunya, la proposta que pretén equiparar el sistema esportiu català amb el dels principals països europeus. Després de passar per Girona, Vic, Tarragona i les Terres de l'Ebre, Esteva va acabar la seva gira a Barcelona.

El CaixaForum va ser l'escenari de la xerrada del màxim mandatari de la UFEC, que va destacar, d'entrada, que la meitat de la població catalana està vinculada a les federacions esportives, emparant-se en la dada que assenyala que a Catalunya hi ha tres milions de persones que practiquen esport. Esteva va explicar, tot seguit, que el Codi de l'Esport neix després d'analitzar què fan a la resta d'Europa i del món, i de comprovar com s'organitzen altres sectors a Catalunya. En aquest sentit, va destacar el model suec com el que més s'ajusta al que podria necessitar Catalunya: el pressupost de la Confederació Sueca, l'entitat que aixopluga l'esport a Suècia, on viuen 9,5 milions de persones, és de 200 milions d'euros, que surten íntegrament de la loteria.

La referència del país escandinau impulsa el president de la UFEC a proposar la creació de la Unió d'Esports de Catalunya. “Una entitat paraigua i democràtica, que vagi de baix a dalt, eficient i eficaç i amb finançament propi, i que defensi els interessos del sector”, en paraules d'Esteva. “Ha de ser una entitat territorial i tothom s'hi ha de sentir identificat”, va comentar també. Els altres dos grans objectius del Codi de l'Esport són la simplificació de la regulació de les entitats i la millora del finançament per a esportistes, clubs i federacions, establint un sistema autònom i garantit. Segons la proposta de la UFEC, el finançament de l'esport català hauria de sortir, principalment, de les taxes aplicades als jocs i les apostes. Tot plegat s'explica en els quatre llibres que estructuren el Codi de l'Esport, que ahir va presentar a Barcelona Gerard Esteva elevant un missatge molt clar: “Si anem units i reivindiquem, aconseguirem els nostres objectius.”