La Sirena Mataró s'encalla a les semifinals de la final a 4

La Sirena CN Mataró ha quedat eliminada en la primera semifinal de la final a 4 de l'Eurolliga en perdre contra el conjunt amfitrió del Kirixi rus (11-8) en un duel en què sempre ha anat a remolc. Les catalanes no s'han rendit mai, però no han pogut superar un equip que compte amb bona part de les jugadores que es van penjar el bronze en els Jocs amb Rússia, que s'ha preparat a consciència per intentar guanyar una copa d'Europa que no tenen i que ha comptat amb el recolzament dels aficionats que han omplert el centre aquàtic de Kirixi.

El Kirixi ha sortit en tromba i ha firmat un primer parcial de 3 a 0. Però el tècnic Florin Bonca ha aturat el partit amb un temps mort que ha estat productiu. Les maresmenques han reaccionat i s'han situat a un gol (3-2). Tanmateix, les amfitriones han encadenat quatre gols i s'han tornat a escapar entre el final del primer quart i l'inici del segon (7-2). Hi ha hagut intercanvi de gols fins al descans i La Sirena Mataró s'ha plantat al descans amb un desavantatge de cinc gols (9-4). A continuació ha estat capaç de retallar la diferència en el tercer parcial gràcies a dos gols de Laura López i un altre de Liana Dance (11-7). Però mai ha pogut baixar dels tres gols de diferència. Demà jugarà pel tercer lloc contra el perdedor de l'altre semifinal que han de disputar l'Astralpool Sabadell i l'Olympiacòs.