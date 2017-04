Murray surt de les cordes

El català Albert Ramos (10) va tornar a tenir ahir el número 1 Andy Murray (1) contra les cordes després d'haver-lo derrotat la setmana passada en els vuitens de Montecarlo, però no va saber rematar-lo amb 5-4 a favor i servei en el tercer set en el millor duel dels que s'han vist fins ara en el Barcelona Open Banc Sabadell. L'escocès, que viu amb intermitències el seu procés d'adaptació a la terra batuda, va ressorgir i va accedir a les seves primeres semifinals a Barcelona: 2-6, 6-4 i 7-6 (4). El seu rival en el primer torn d'avui serà l'austríac Dominic Thiem (4), que va posar fi al camí del japonès Yuichi Sugita per 6-1 i 6-2 –2-0 per al britànic–. La desena del nou cops campió Rafa Nadal (3), que es va desfer del coreà Hyeon Chung per 7-6 (1) i 6-2, l'enfrontarà en el segon torn amb l'argentí Horacio Zeballos. El sud-americà va derrotar el balear en la final de Viña del Mar el 2013 i el balanç global és d'empat: 1-1. Sigui com vulgui, les semifinals reuniran tres top ten.

Ramos va perdre una batalla èpica de tres hores que va enfervorir el públic de la central Rafa Nadal. El seu primer set va ser impecable i va esborrar de la pista Murray amb dos breaks. Segur i amb un guió ben estructurat, va dominar el centre de la pista a pesar dels intents de Murray de buscar-li les pessigolles jugant en paral·lel sobre el seu revés per evitar la dreta del català. Ramos va aprofitar bé les febleses de l'escocès, erràtic i indecís. Murray va millorar en el segon acte, però amb 3-3 el català va desaprofitar un 15-40 per fer trencament. Amb 4-4 tampoc no va resoldre un 0-40 que al cap a i la fi li va passar factura. Cinc pilotes malbaratades. Murray va salvar la situació millorant el seu servei, burxant amb boles profundes sobre el revés de Ramos i pujant a la xarxa amb determinació com fins llavors no havia fet. A més, va consumar el seu primer break en el desè joc (6-4). Ramos no va permetre que els sentiments de frustració l'enfonsessin. Un trencament encoratjador en el primer joc del tercer acte el va tornar a engrescar (0-2). Però el britànic, que, com acostuma a fer, mai no va parar de remugar, va empatar de nou (2-2). El mataroní va replicar amb un trencament en el novè joc (5-4), però es va encallar amb segons serveis i errors no forçats. Murray li va saltar a la jugular (5-5) i va enllestir en el tie-break.

Comiat de Sugita