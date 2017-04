L'escenari més cruel

La final a quatre de l'Eurolliga més idíl·lica de l'esport català tindrà un desenllaç cruel i gris. En plena sintonia amb Kirixi, la localitat russa que l'organitza. Ahir, ni l'Astralpool Sabadell ni La Sirena Mataró van poder superar les semifinals i avui s'hauran de batre en un duel ingrat per als dos equips, que buscaran el tercer graó del podi en la sempre empipador final de consolació, mentre que els seus botxins, l'Olympiacòs grec i el Kirixi rus, es disputaran el tron continental.

Les campiones no sempre guanyen i, fins i tot, de vegades els toca patir la cara més amarga de l'esport. Ahir ho van experimentar les vallesanes, quatre cops campiones d'Europa, que havien dedicat la major part de la temporada a afinar la maquinària per celebrar el cinquè títol. Van saber sofrir a l'inici de les semifinals, quan les gregues havien bastit una muralla defensiva i no trobaven la manera de superar-la. Però amb paciència van revertir el gol inicial de Smit i van desplegar un entramat defensiu insuperable per a les gregues. A més, Laura Ester va estar a l'altura de les circumstàncies i les seves mans van ser providencials.

La capitana Olga Domènech va posar la primera pedra per encarrilar el pas a la final. Va signar el gol més important, el primer, el que injecta confiança i que va servir per empatar (1-1). A continuació, les joves Bea Ortiz i Judit Forca van afinar el braç –dos gols cadascuna– i van arribar al descans amb un 5 a 1 encoratjador. Al final, els dos joves talents vallesans es van convertir en les màximes golejadores amb quatre gols, inclòs el penal.

Però a les campiones de vegades la sort també els fa el salt. L'espessor es va apoderar de l'equip i les rivals es van plantar al final amb possibilitats de forçar l'empat (7-6). En els últims segons, la veterana Roberta Bianconi va agafar la responsabilitat i va equilibrar la balança amb el seu tercer gol de la tarda. Les de Nani Guiu encara van tenir una doble oportunitat amb les rematades de Neushul i Maica Garcia, que no van entrar per ben poc. Al capdavall encara haurien pogut esmenar-ho en els penals, però en van fallar dos, mentre que l'Olympiacòs no, i les vallesanes van quedar fora. Ahir, les campiones estaven condemnades. Al final també van haver de claudicar i van vessar llàgrimes i volien engegar-ho tot a dida, perquè hi ha vegades que les campiones també perden, però no per això deixen de ser-ho.

No es rendeixen mai