El Barça remunta i jugarà la sisena final a quatre

El Barça Lassa jugarà la seva sisena final a quatre d'handbol –totes amb Xavi Pascual– després de remuntar els dos gols que tenia el Kiel del partit d'anada (23-18) en una tarda màgica de l'equip i sobretot de Gonzalo Pérez de Vargas, que va completar una actuació antològica amb 23 aturades. La defensa de l'equip va fer un pas endavant respecte el partit de Kiel. El Barça aspirarà a Colònia al seu desè títol europeu. Serà la primera final a quatre sense equips alemanys.

La posada en escena ha estat immillorable. Amb un joc d'atac coral i una defensa molt intensa amb Sorhaindo, Viran i un motivadíssim Jicha en la part central, el Barça ha fet una primera estocada després d'un contraatac culminat per Valero (6-3). La intensitat ha estat brutal i el conjunt blaugrana ha trobat escletxes des de la segona línia amb els pivots i els extrems com a protagonistes. Sense el seu director de joc habitual, el lesionat Domagoj Duvnjak, el Kiel no ha trobat la fórmula en atac i l'equip català ha aconseguit una màxima diferència de 5 gols (13-8) després d'un altra contraatac segellat per Ariño. Al límit del descans, Vujin, que no s'ha mostrat tan eficaç com a l'anada, va salvar el Kiel del naufragi amb un gol en l'últim segon (13-9).

La segona part ha estat igual de dura, però Gonzalo ha estat encara més determinant. Cada vegada que els alemanys podien acostar-se a tres o dos gols ha aparegut la figura del porter per fer alguna aturada de mèrit. El màxim golejador dels blaugrana ha estat Valero Rivera (7 gols).